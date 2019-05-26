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Dünya Almanya seçimlerinde Merkelin partisi birinci çıktı
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AVRUPA

Almanya seçimlerinde Merkel'in partisi birinci çıktı

Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde sandık çıkış anketine göre, Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU birinci parti çıktı. İktidardaki SPD Bremen'de 73 yıl sonra ilk kez çoğunluğu kaybetti.

Haber Merkezi AA
Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçimleri gerçekleştirildi.
Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçimleri gerçekleştirildi.

Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde sandık çıkış anketine göre, Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oylarını artırarak, yüzde 25,5 ile birinci parti oldu.

Yaklaşık 480 bin seçmenin bulunduğu Bremen eyaletinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00’de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin sandık çıkış anketinde CDU, 2015'deki seçimlere göre oylarını yüzde 3,1 oranında artırarak, yüzde 25,5 ile birinci parti çıktı.

Bremen’de son 4 yılda Yeşiller Partisi ile iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bir önceki seçimlere göre oyların yüzde 8,3’ünü kaybederek, yüzde 24,5 ile ikinci sıraya geriledi.

Yeşiller Partisi ise yüzde 2,9 oranında oyunu artırarak, yüzde 18 ile üçüncü, yüzde 2,5 oranında oyunu yükselten Sol Parti de yüzde 12 ile dördüncü oldu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oylarındaki yüzde 1,5 oranında artışla yüzde 7,0 ile beşinci olarak tekrar meclise girmeyi başarırken, Hür Demokrat Parti (FDP) ise 2015 seçimlerine göre oyların yüzde 0,6'sını kaybederek yüzde 6 ile meclise giren diğer bir parti konumunda yer aldı.

Bu sonuçlara göre, Bremen eyaletinde CDU, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez en güçlü parti çıktı. 73 yıldan beri eyalette iktidarda bulunan SPD ise ilk kez çoğunluğunu kaybetti.

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