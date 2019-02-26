Dünya Avrupa Parlamentosunda tartışılan stajyer
AVRUPA

Avrupa Parlamentosu'nda tartışılan stajyer

Avrupa Parlamentosu'nda tartışılan stajyer

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsünün kızı Elizaveta Peskova'nın Avrupa Parlamentosu'nda staj yaptığı ortaya çıktı. Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, Peskova'nın AP'de stajyer olarak kabul edilmesi tepki çekiyor.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov'un kızı Elizaveta Peskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov'un kızı Elizaveta Peskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova Avrupa Parlamentosu'nda (AP) staj yapıyor.

AP'nin Fransız üyesi Aymeric Chauprade, basına yaptığı açıklamada, Putin'in sözcüsü olan Dmitry Peskov'un kızının stajyer olarak işe alındığına ilişkin haberleri doğruladı.

Chauprade, Elizaveta Peskova'nın Kasım 2018'de yanında stajyer olarak işe alındığını ve staj süresinin nisan ayında dolacağını belirtti.

Aymeric Chauprade, Fransa'da hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Peskova'nın staj başvurusunun AP tarafından da onaylandığını ifade etti.

Peskov'un kızı Fransa'daki Sarı Yelekliler eyleminde görüntülenmişti.

AP Sözcüsü Marjory van den Broeke ise Peskova'nın Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi'nde staj yaptığını ancak hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını kaydetti.

AB-Rusya ilişkileri gergin

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, Peskova'nın AP'de stajyer olarak kabul edilmesi tepki çekiyor.

AP'deki merkez partiler, Rusya ve Putin'i aşırı sağcı partilere destek vermek ve AB'yi "bölmeye çalışmakla" suçluyor. Halihazırda AB, Rusya'ya mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan bazı yaptırımlar uyguluyor.

Peskov'un kızı da Paris gösterilerine katıldı
DÜNYA
Peskov'un kızı da Paris gösterilerine katıldı
Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

​MHP Lideri Bahçeli: 31 Mart'ta hezimete uğrayacaklar.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

​11 kuruşluk indirim bu gece geçerli olacak.
ULAK için imzalar atıldı

ULAK için imzalar atıldı

​Türkiye'nin internet altyapısı için önemli adım.
AB samimi değil

AB samimi değil

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunlulara hitap etti.
DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

İstanbul'da bu sabah 7 terörist böyle yakalandı.
S-400 konusu bitmiştir

S-400 konusu bitmiştir

​Bakan Çavuşoğlu'ndan, AB ve S-400 açıklaması.
Engellioranları değişti

Engellioranları değişti

​Bakanlık yeni dönemdeki değişiklikleri duyurdu.

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaşları yükseltildi

Yaşları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi

​​CHP'li Saruhan'ın Bodrum'daki adaylığı düşürüldü.
Vatandaşlarla kutladı

Vatandaşlarla kutladı

Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi.
Sağ kolutaciz suçlusu

Sağ kolutaciz suçlusu

​Vatikan'ın en önemli din adamlarından biri cinsel tacizden yargılanıyor.
Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

​İşçilerin eylemi sonrası tüm ilçeyi kötü koku sardı.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Kokunun nedeni sabotaj olabilir

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

​Tuzla Belediye Başkanı: Soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.