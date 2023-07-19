Avrupa yanıyor

Dünya genelinde yükselen sıcaklıkların tetiklediği aşırı doğa olayları yüz milyonlarca insanı etkilerken, Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi yangınlarla boğuşuyor. Son 2 gün içerisinde irili ufaklı 100’den fazla orman yangını nedeniyle yüzlerce kişinin yetkililer tarafından tahliye edildiği Yunanistan’da alevler Atina civarındaki yerleşim yerlerine ulaştı. İspanya’da hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaşırken, İtalya’da da sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor. İsviçre ve Kanarya Adaları’ndaki yangınlar nedeniyle de yerel halk zor günler yaşıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ise geçtiğimiz yıl 60 bin insanın sıcaktan öldüğü Avrupa kıtası başta olmak üzere dünyanın farklı bölgeleri için yeni sıcaklık rekorları beklediğini açıkladı.

YUNANİSTAN ALARMDA

Yunanistan’da Atina civarında güçlü rüzgarların etkisiyle de büyüyen iki orman yangını, pazartesi günü başkentin yakınlarındaki kıyı kasabalarında yayılarak bölge sakinlerinin evlerini tahliye etmesine sebep oldu. Yetkililer sadece pazartesi günü 81 farklı noktada orman yangını çıktığını açıklarken, Yunan itfaiyesi 1 helikopter, 6 uçak, 140 itfaiye personeli ve 48 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla çok sayıda evin küle döndüğü Atina’ya yakın Lutraki, Anavisos, Saronida bölgelerinde, ahırlardaki atlar da TIR’larla güvenli bölgelere taşındı. Avrupa Birliği’nin de orman yangınlarının devam ettiği ülkeye 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldığı bildirildi.

Tahliyeler sürüyor

İsviçre polisi de ülkede pazartesi gecesi çıkan bir orman yangınının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle birkaç dağ köyünün boşaltılması emri verdi. Yaklaşık 200 itfaiyecinin yanında ordu ve polis güçlerinin söndürmek için müdahale ettiği yangın gece boyunca süren çalışmalara rağmen tam olarak söndürülemedi. İspanya’nın Kanarya Adaları’na bağlı La Palma adasında ise devam eden yangınlar nedeniyle 4 bin kişi tahliye edilirken, şu ana kadar 10 bin hektar alan kül oldu. Yetkililer, Kanarya Adaları’nda yer alan bölgede çıkan yangının gelecekte Avrupa’da yükselen sıcaklıklar nedeniyle görülecek krizlerin bir provası olduğunu söyledi.

İspanya ve İtalya’yı sıcak çarptı

40 dereceyi aşan sıcaklıklar Avrupa’nın birçok ülkesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı İspanya’da yazın başından bu yana 3’üncü sıcak hava dalgasının etkisiyle güneydeki Andujar kasabasında hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı. Sıcağın etkili olduğu bir başka ülke olan İtalya’da ise Sardinya ve Sicilya adalarında termometreler pazartesi günü 43 dereceyi gösterdi. Ülkede sıcaklıkların 10 gün boyunca etkili olacağı açıklanırken, Sardinya’da termometrelerin 46 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Sıcaklıklar turizm rotasını değiştirecek

Özellikle Güney Avrupa’da yaz sıcaklıklarının artmasıyla, turistlerin daha serin tatil lokasyonlarına yönelmesi beklenirken, ilkbahar ile sonbahar tatillerinin kalıcı hale gelerek turizm alışkanlıklarını değiştirmesi bekleniyor. Uzmanlar ve resmi rakamlara göre Haziran-Kasım arasında Akdeniz bölgesine seyahat etmeyi planlayan insan sayısı şimdiden yüzde 10 düşüş gösterdi. Turistlerin İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi sıcaklıkların daha fazla hissedildiği ülkeler yerine daha çok Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda ve Bulgaristan gibi lokasyonları tercih ettiği ifade edildi.











