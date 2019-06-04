Avrupa’da camilere saldırı tırmandı

ABD ve Almanya’da camilere yönelik saldırılar arttı. Ramazan boyu gerçekleşen saldırılarda ateşe verilen camilere Kalaşnikof mermileri bırakıldı, cami cemaati tehdit edildi. Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı Danimarka’daki iftar ise ağır tahriklere sahne oldu.

Avrupa’da camiler hedef tahtasına konuldu. Kundaklama, vandalizm ve çeşitli nefret saldırılarının hedefi haline gelen camilere yönelik tehdit katlanarak arttı. En son saldırının adresi Danimarka oldu. Kopenhag’da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı’na (TDV) bağlı Fetih Camii’nde yangın çıktı. Caminin çatısında çıkan yangın, alt kısma sıçramadan kontrol altına alındı.

KUNDAKLAMALAR ARTTI

Yaklaşık 20 gün önce ise ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde, Türk Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan ve halen inşaatı devam eden camide yangın çıktı. İncelemelerin ardından konuşan New Haven İtfaiye Şefi John Alston, yangının sabotaj nedeniyle çıktığını belirterek, “Bu kasıtlı olarak çıkarılmış bir yangın” dedi.

KURŞUNLU TEHDİT

Ramazan’ın hemen öncesinde bir başka olay da Almanya’da patlak verdi. Berlin’in Neukölln semtinde Gazi Osman Paşa Camii’ne arka arkaya gönderilen İslam’a hakaret içerikli mektupların ardından caminin ön cephesinden cami içerisine bir Kalaşnikof mermisi atıldı. Ramazan’ın hemen öncesinde yapılan kurşunlu tehditin ardından cami yönetimi Ramazan programlarını iptal etti.

KUR’AN’A SALDIRI

Almanya’nın Dortmund kentinde Ramazan boyu gerçekleştirilen “Festi Ramazan” etkinliği için kurulan çadırlara defalarca saldırı düzenlendi. Önce alandaki su tankları patlatıldı, ardından ise iftar çadırlarına dışkı sürülüp Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildi. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen 2 bin kişilik iftar programı ise ağır tahriklere sahne oldu. Aşırı sağcılar akşam ezanının ardından iftarın yapıldığı alanı gören bir otele “Avrupa bizim” yazılı pankart astı. Programın yapıldığı meydanda Kur’an-ı Kerim yakılarak büyük bir tahrike imza atıldı.