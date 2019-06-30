Avrupa'da, dünyanın ilk askeri İnterneti oluşturulacak

Bir TEN oluşturmak iki ülkeye birkaç milyon avroya mal olacak.

Almanya ve Hollanda Savunma Bakanları, dünyanın ilk askeri İnternetinin kurulması konusunda bir anlaşma imzaladı.

dunyabulteni.net haber sitesinde yer alan habere göre, proje Taktik Kenar Ağı (TEN) olarak adlandırılacak. Gelecekte diğer NATO üyelerinin askeri ağlarının birliği için prototip olacak.

TEN'in merkezi Alman şehri Koblenz'de olacak, tasarım ve prototip merkezi Hollanda'nın Amersfoort şehrinde olacak. İlk aşamada, Alman ordusunun kara operasyonları ile Hollanda Savunma'nın taktik iletişim programı FOXTROT arasındaki bağlantı TEN'in yardımıyla düzenlenecek .

Bir TEN oluşturmak iki ülkeye birkaç milyon avroya mal olacak. Fonlar, ordu için TEN ile uyumlu yeni teçhizat alımı için harcanacak.