Dünya Avrupada gaz fiyatları rekor kırdı Mart ayından bu yana en yüksek seviyede
AVRUPA

Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı: Mart ayından bu yana en yüksek seviyede

Avrupa'da doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 avroyla rekor seviyeye ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Avrupada gaz fiyatları rekor kırdı: Mart ayından bu yana en yüksek seviyede
Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 avroyla rekor seviyeye ulaştı.

Fiyatların artışında, Rusya'nın Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarını, bugün itibarıyla kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşüreceğini açıklaması etkili oldu.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 199,91 avrodan kapandı.

Bugün 210,25 avrodan açılan doğal gaz fiyatları, saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 12 artışla 223,85 avroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurmuştu.

Öte yandan, dün AB üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

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