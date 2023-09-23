Avrupa’da herkes kirli hava soluyor

Ayrıntılı uydu görüntüleri ve 1.400’den fazla yer izleme istasyonundan alınan ölçümler de dahil olmak üzere son teknoloji kullanılarak toplanan verilere göre, Avrupa’da en kötü havaya sahip ülke Kuzey Makedonya. Ülke genelinde insanların neredeyse üçte ikisinin DSÖ standartlarının dört katından fazla hava kirliliğine sahip bölgelerde yaşadığı bildirildi. Benzer bir durumda olan İtalya dışında, Doğu Avrupa ülkelerinin, Batı Avrupa’dan önemli ölçüde daha kötü durumda olduğu da kaydedildi. Uzmanlar, hava kirliliğinin Avrupa’da yılda yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.