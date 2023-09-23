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Dünya

Avrupa’da herkes kirli hava soluyor

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin uzmanlarla çalışarak hazırladığı Avrupa’da interaktif hava kirliliği raporuna göre, kıta ciddi bir halk sağlığı krizi ile karşı karşıya. Araştırma, kıtadaki insanların yüzde 98’inin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre kirli sayılan bir havada yaşadığını ortaya koydu.

Dış Haberler
04:00 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Paris'te hava kirliliği

Paris'te hava kirliliği

Ayrıntılı uydu görüntüleri ve 1.400’den fazla yer izleme istasyonundan alınan ölçümler de dahil olmak üzere son teknoloji kullanılarak toplanan verilere göre, Avrupa’da en kötü havaya sahip ülke Kuzey Makedonya. Ülke genelinde insanların neredeyse üçte ikisinin DSÖ standartlarının dört katından fazla hava kirliliğine sahip bölgelerde yaşadığı bildirildi. Benzer bir durumda olan İtalya dışında, Doğu Avrupa ülkelerinin, Batı Avrupa’dan önemli ölçüde daha kötü durumda olduğu da kaydedildi. Uzmanlar, hava kirliliğinin Avrupa’da yılda yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.


#Avrupa
#hava
#kirlilik
4 saat önce
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