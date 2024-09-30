Avrupa’da İslami partiler yükselişte mi?

Son dönemde Avrupa’da en sık kullanılan kavram “İslami partilerin yükselişte” olduğu iddiası.

Sayısal olarak yaklaştığımızda tüm Avrupa Birliği içerisinde sayıları bir elin parmaklarını geçmiyor. Üye sayıları yüzler veya birkaç bin ile ifade ediliyor. Seçim başarısı açısından değerlendirdiğinizde ise Belçika, Hollanda ve İspanya haricinde bir başarıları yok. Bu başarılar da genelde bir kaç belediye meclisi üyeliğinden ibaret. O zaman nerden çıkıyor bu yükseliş iddiaları? Aslında, Avrupa’da yükselişte olan anti İslam söylemi üzerine kurulu siyasi akımlar. Hem sayısal, hem de seçmen tercihi açısından Avrupa’nın yarınlarına ipotek koyacak etkiye sahipler.

Almanya’da Almanya Alternatif Partisi AfD, Hollanda’da Hürriyet Partisi, Belçika’da Flaman Bloğu ve Fransa’da Le Pen hareketi artık klasikleşmiş aşırı sağcı akımlar.