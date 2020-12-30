Avrupa'da İslamofobi artıyor: İsveç'te camiye içinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi

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CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesiyle ilgili CHP’li bir vekilin baba Sıddık Gültekin’i arayıp, “davadan vazgeç” dediği iddiasının ardından CHP’li ilçe başkanının da babayı 10 kez aradığı ortaya çıktı. Avukat Rezan Epözdemir, “Gerçekten arama kaydı var. Kızı hunharca katledilmiş babanın kimseye iftira atması mümkün değil” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Karşı tarafa düşen bunu ispat etmektir, getirsinler HTS kayıtlarını. Gerekeni yaparız” dedi.