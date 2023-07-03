|
Dünya

Avrupa’da Nahel endişesi

Fransa’da Nahel Merzouk’un (17) polis kurşunuyla can vermesinden sonra patlak veren sokak olayları Belçika’dan sonra İsviçre’ye yayıldı. Almanya Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth ise yaşananların münferit vaka olmadığını, pek çok Avrupa ülkesinde bölünme, yabancılaşma ve şiddeti artırdığını söyledi.

04:00 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fransa’da patlak veren sokak olayları, Belçika’nın ardından İsviçre’ye de yayıldı.

Fransa’da patlak veren sokak olayları, Belçika’nın ardından İsviçre’ye de yayıldı.

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel Merzouk’un polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Avrupa’da büyük tedirginliğe sebep oldu. Olaylar cumartesi günü Belçika’nın ardından İsviçre’ye de yayılırken, Almanya’dan, Fransa’da istikrarının tehlikede olduğunu ve bu durumun tüm Avrupa’yı tehdit ettiğine dair bir uyarı geldi. Devam eden olaylara ise her geçen gün bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sadece cumartesi gecesi devam eden protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı ve 74 bina hasar gördü. Ayrıca 719 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı da 3000’e yaklaştı. Gösteriler ülkenin büyük kentleri Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya’da yoğunlaşırken, sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı. Ayrıca Paris’te yer alan bir bölgenin belediye başkanının evi yanan bir araçla hedef alındı.

İsviçre’ye de sıçradı

Nahel Merzouk için düzenlenen protestolar Belçika’nın ardından cumartesi gecesi İsviçre’nin Lozan kentine de sıçradı. Fransa’daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan’da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi. Polisin açıklamasına göre göstericiler, Flon Mahallesi ve Geneve Sokağı’ndaki mağazaların vitrin camlarını ve bir kitapevi zincirinin giriş kapısını kırdı. Olaylara müdahale etmek için yaklaşık 50 belediye polisi görevlendirilirken, maskeli gençler polise kaldırım taşları ve bir molotofkokteyli fırlattı.

Avrupa’da bölünme korkusu

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, Fransa’da istikrarının tehlikede olduğunu belirterek, “Gençlerin amaçsızca her şeye ve herkese karşı yönelttiği bu sınırsız yıkıcılık korkunç bir tırmanış. Devlet bu konuda tüm gücüyle harekete geçmeli. Çok sayıda kişinin güvenliği ve ülkenin istikrarı tehlikede” ifadesini kullandı. Roth ayrıca Fransa’da yaşananların münferit bir vaka olmadığını, bunun pek çok Avrupa ülkesinde bölünme, yabancılaşma, hatta mala ve insana yönelik şiddeti artırdığına dikkati çekerek, “Buna asla müsamaha gösterilmemeli. Birbirimizle daha fazla konuşmalı, çok geç olmadan birlikte çözüm aramalıyız” değerlendirmesinde bulundu. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Andreas Jung ise umut eksikliği ve entegrasyon sorunlarının banliyölerde büyük bir karışıklığa yol açtığını ve her taraftan aşırılık yanlılarının ateşi benzinle körüklediğini ifade etti.

Saldırıya uğrayan başkandan OHAL çağrısı

Paris’in banliyölerinden biri olan L’Hay-les-Roses’un Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, devam eden şiddetli protestolarda cumartesi akşamı evine yapılan saldırı sonrasında basına açıklama yapıp OHAL ilan edilmesini istedi. Jeanbrun’un evinin bahçe kapısından bir araçla zorla girilmiş, araç ateşe verilmiş ve Jeanbrun’un eşi, iki çocuğu alarak evden kaçmaya çalıştığı sırada yaralanmıştı. Jeanbrun durumun ciddiyetine dikkat çekip arabanın, evi ateşe vermek ve karısıyla üst katta uyuyan iki küçük çocuğunu öldürmek amacıyla yakıldığını ifade etti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Jeanbrun’ün evine ve ailesine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak cinayet teşebbüsünden soruşturma açıldığını ve tüm güvenlik kaynaklarının saldırganların bulunması için seferber edildiğini duyurdu.

Çin’den Fransa’ya çağrı

Gösterilerin en şiddetli yaşandığı kentlerden biri olan Marsilya’da Çinli turistleri taşıyan bir otobüs protestocuların saldırısına uğradı. 41 kişilik Çinli turist kafilesini taşıyan otobüs defalarca kez taşlanırken, olayın ardından kentteki Çin konsolosluğu bir açıklama yaparak Fransız makamlarına Çinli turistlerin güvenliğini sağlama çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca turistlerin de olaylar nedeniyle daha dikkatli olması gerektiği bildirildi. Paris’te ayrıca yağma ve talanları önlemek amacıyla kentin turistik caddesi Şanzelize’de lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandı.


Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?
Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.



#Fransa
#İsyan
#Avrupa
#Nahel Merzouk
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor