Avrupa'da savaş çanları

Bir yandan Rusya ile Ukrayna arasında savaş tüm şiddetiyle sürerken, diğer yandan Avrupa’da başka bir bölgede de savaş çanları çalıyor. Sırbistan’ın Kosova sınırına çok ciddi yığınak yaptığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin iddiaları doğrulayan Beyaz Saray, Sırbistan’ın, “benzeri görülmemiş” şekilde askeri yığınak yaptığını belirtti. Beyaz sarayın bu açıklaması, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın telefon görüşmesi sonrasında geldi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Vucic, Blinken ile telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Görüşmemiz kolay geçmedi” ifadesini kullandı ve Kosova’nın kuzeyinde 24 Eylül’de yaşananlara değindiklerini kaydetti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, “Blinken uygun şekilde davranılmaması durumunda Sırbistan’a muhtemel yaptırımlardan bahsetti. Kendisine ABD’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Buna karşı olduğumu dile getirdim” diye konuştu.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ

Blinken ile Kosova’nın kuzeyinde gerilimin azaltılması hususunda hem fikir olduklarını ifade eden Vucic ülkesinin NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) bölgedeki varlığını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Blinken ile Vucic’in görüşmesinden birkaç saat sonra, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sırbistan’ın, Kosova sınırına “benzeri görülmemiş” şekilde askeri yığınak yaptığını gözlemlediklerini ifade eden Kirby, “Gelişmiş Sırp topçularının, tanklarının ve mekanize piyade birimlerinin sınıra götürüldüğünü tespit ettik. Bunun oldukça istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olduğuna inanıyoruz” dedi. Kirby, “Sırbistan’ı bu güçleri sınırdan çekmeye ve hararetin düşürülmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

İPLER KOPMA NOKTASINDA

Kosova’nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska’da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, “profesyonel bir terörist/suç yapılanması” olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan’ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska’da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2’si saldırgan, 4’ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.







