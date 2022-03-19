Dünya Avrupada skandal mülteci uygulaması Ukraynalılar için mevcut göçmenleri barınaklardan atıyorlar
AVRUPA

Avrupa'da skandal mülteci uygulaması: Ukraynalılar için mevcut göçmenleri barınaklardan atıyorlar

Almanya, Ukraynalı mültecilere yer açmak için geçici barınaklardaki Suriyeli, Afgan ve Afrikalı aileleri çıkarmaya başladı. “Haimat” adı verilen barınaklardan çıkarılanlar sınır dışı ediliyor ya da küçücük odalarda onlarca kişinin kaldığı yeni yerlere gönderiliyor. Danimarka da yüzlerce Suriyelinin oturma iznini iptal etti.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
Avrupada skandal mülteci uygulaması: Ukraynalılar için mevcut göçmenleri barınaklardan atıyorlar ​
Ukraynalılara kapılarını açan Avrupa, Ortadoğulu, Afrikalı ve Afgan mültecilere zulme başladı.

Ukrayna krizi Batı’nın mülteci politikasındaki ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi. Rusya’nın işgali sonrası Ukraynalıların önemli bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerine sığınmayı tercih etti. Bu ülkeler de kapılarını Ukraynalılara sonuna kadar açtı. Fakat bu durum hâlihazırda Avrupa’da mülteci olan Ortadoğulu, Afrikalı ve Afgan mültecileri çıkmaza sürükledi.

Almanya geçici barınaklardaki Suriyeli, Afgan ve Afrikalı aileleri çıkarmaya başladı. Danimarka ise Ukraynalı mültecilere yer açmak için “Suriye artık güvenli” diyerek yüzlerce Suriyeli mültecilerin oturma iznini geri çekti. Alman makamları Ukraynalı mültecilere yer açmak adına çok sayıda Suriyeli mülteci aileyi kaldıkları geçici barınaklardan çıkardı.

UYARMADAN SÜRGÜN

  • Suriyeli aktivistler, yetkililerinin Suriyeli aileleri Almanya’da “Haimat” olarak adlandırılan geçici barınaklardan çıkararak önceden uyarıda bulunmadan sınır dışı ettiğini doğruladı. Nakledilen mülteciler zorla sürüldükleri yeni bölgede şartların çok kötü olduğunu ve küçük odalarda onlarca kişinin kaldığını söyledi. Aktivistler bu kararın sadece Suriyeli aileleri değil, Afgan ve Afrikalı aileleri de kapsadığının altını çizdi. Almanya, yaklaşık 780 bini Suriyeli olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık iki milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor.

HAPİSHANEYE GÖNDERDİLER

Mülteci ayrımı dalgası Danimarka’da da kendini gösterdi. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından kısa bir süre sonra, Danimarka Göçmenlik Bürosu ülkedeki 98 belediyeden Ukraynalı mültecileri kabul etmelerini talep etti. Hükümet yetkilileri Ukraynalılara yer açmak için Suriye’nin bazı bölgelerinin güvenli olduğunu gerekçe gösterip yüzlerce Suriyeli mültecinin oturma iznini geri çekmeye başladı.

Ukraynalı mültecilere açık kapı politikasını uygulayan Danimarka hükümeti, oturma izinlerini iptal ettiği yüzlerce Suriyeli mülteciyi hapishanelerde bir suçlu gibi bekletiyor. Aynı zamanda Danimarka, Esad güçleri tarafından öldürülme veya tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalan mültecilere sığınma hakkı vermeyen ilk Avrupa ülkesi.

Ukrayna'yı terk eden 2 milyon mülteci Avrupa’da kalıcı
DÜNYA
Ukrayna'yı terk eden 2 milyon mülteci Avrupa’da kalıcı

Birleşmiş Milletler: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştı
DÜNYA
Birleşmiş Milletler: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştı
Lider Trabzon Rizede takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kutlamalar bir hafta uzayacak

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.
İşgal saldırılarında 24üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Enes Ünal'dan anlamlı gol

Enes Ünal'dan anlamlı gol

​Milli Takım'a seçildiği gün attı, büyük sevinç yaşadı.

Emre Mor şov yaptı

Emre Mor şov yaptı

Hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

Kadroda <br>yeni isimler var

Kadroda
yeni isimler var

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.