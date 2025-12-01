Avrupa'dan Ukrayna'ya güç takviyesi: Hollanda'dan 250 milyonluk destek

Hollanda, Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 250 milyon avroluk yeni destek paketi açıkladı. Paket kapsamında Patriot sistemleri, NASAMS füzeleri ve dron karşıtı ekipmanların tedarik edileceği belirtildi. Ülke ayrıca, NATO’nun doğu kanadına ve Polonya’daki lojistik merkeze 6 ay boyunca 300 asker konuşlandıracak. Hollanda hükümeti, tüm Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini sürdürmesinin “ortak güvenlik için kritik” olduğunu vurguladı.
Hollanda, Ukrayna’ya yönelik yeni destek paketi kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağını açıkladı.
Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu bütçeyle ABD yapımı hava savunma sistemleri, mühimmat ve çeşitli askeri ekipmanın satın alınacağı bildirildi.
Hollanda’nın Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağı ifade edildi.
Hollanda'nın bugünden itibaren 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna’ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini de koruyacağı kaydedilen açıklamada, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)" tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği belirtildi.
"Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor"
Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’nın hava saldırılarına karşı kendisini savunabilmesi ve kış ayını atlatabilmesi için acilen daha fazla askeri desteğe ihtiyacının bulunduğunu bildirdi.
Brekelmans, “Geçen hafta sonu Rusya'nın hava saldırılarıyla yine çok üzücü bir dip nokta yaşandı. Barış müzakereleri, Ukrayna’yı tam ve kitlesel şekilde desteklemekten dikkatimizi uzaklaştırmamalı.” görüşünü paylaştı.
"Bu, Ukrayna’nın müzakere masasındaki konumunu güçlendiriyor. Bu yeni katkıyla desteğimizin tam hız devam ettiğini bir kez daha gösteriyor. Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor çünkü bu, hepimizin güvenliğidir."