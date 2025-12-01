Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa'dan Ukrayna'ya güç takviyesi: Hollanda'dan 250 milyonluk destek

Avrupa'dan Ukrayna'ya güç takviyesi: Hollanda'dan 250 milyonluk destek

22:171/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Hollanda, Ukrayna’ya yeni savunma paketiyle destek seviyesini artırdı.
Hollanda, Ukrayna’ya yeni savunma paketiyle destek seviyesini artırdı.

Hollanda, Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 250 milyon avroluk yeni destek paketi açıkladı. Paket kapsamında Patriot sistemleri, NASAMS füzeleri ve dron karşıtı ekipmanların tedarik edileceği belirtildi. Ülke ayrıca, NATO’nun doğu kanadına ve Polonya’daki lojistik merkeze 6 ay boyunca 300 asker konuşlandıracak. Hollanda hükümeti, tüm Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini sürdürmesinin “ortak güvenlik için kritik” olduğunu vurguladı.

Hollanda, Ukrayna’ya yönelik yeni destek paketi kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağını açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu bütçeyle ABD yapımı hava savunma sistemleri, mühimmat ve çeşitli askeri ekipmanın satın alınacağı bildirildi.

Hollanda’nın Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağı ifade edildi.

Hollanda'nın bugünden itibaren 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna’ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini de koruyacağı kaydedilen açıklamada, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)" tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği belirtildi.

"Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor"

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’nın hava saldırılarına karşı kendisini savunabilmesi ve kış ayını atlatabilmesi için acilen daha fazla askeri desteğe ihtiyacının bulunduğunu bildirdi.

Brekelmans, “Geçen hafta sonu Rusya'nın hava saldırılarıyla yine çok üzücü bir dip nokta yaşandı. Barış müzakereleri, Ukrayna’yı tam ve kitlesel şekilde desteklemekten dikkatimizi uzaklaştırmamalı.” görüşünü paylaştı.

Diplomatik ve ekonomik kanallar aracılığıyla ve Ukrayna’ya askeri teslimatlar yoluyla Rusya üzerindeki baskının yüksek tutulmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Brekelmans, şunları kaydetti:

"Bu, Ukrayna’nın müzakere masasındaki konumunu güçlendiriyor. Bu yeni katkıyla desteğimizin tam hız devam ettiğini bir kez daha gösteriyor. Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor çünkü bu, hepimizin güvenliğidir."



#Hollanda
#Rusya
#Ukrayna
#Destek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sadece lise mezunu olmak yeterli: Dünyasının en yeni mesleği yılda 5 milyon TL kazandırıyor