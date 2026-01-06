Avrupalı liderlerden Trump’ın son Grönland tehdidi sonrası Danimarka ile dayanışma mesajı

Liderler, NATO’nun Arktik bölgesini bir öncelik olarak belirlediğini ve Avrupalı müttefiklerin bu alandaki varlıklarını, faaliyetlerini ve yatırımlarını artırdığını belirtti. Açıklamada, “Grönland da dahil olmak üzere Danimarka, NATO'nun bir parçasıdır. Bu nedenle Arktik'teki güvenlik; egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı da dahil olmak üzere BM Şartı’nın ilkelerine bağlı kalınarak, ABD dahil NATO müttefikleriyle kolektif olarak sağlanmalıdır. Bunlar evrensel ilkelerdir ve biz bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” denildi.