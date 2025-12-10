Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var: Türkiyesiz güvenlik olmaz

Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Avrupa'nın Türkiye olmadan güvenli olamayacağını söyledi. 8 Aralık'ta düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü'ne katılım sağladığını ve bunun çok önemli bir etkinlik olduğunu belirten Francken, "Türkiye ve Belçika olarak iş birliği yapmalıyız, birlikte çalışmalıyız" dedi. Francken, Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sanayiine ve büyük şirketlere sahip olduğunun altını çizerek "Belçika daha küçük bir ülke. Aynı orduya, aynı kabiliyetlere sahip değiliz" dedi. Francken, iki ülkenin şirketlerinin bir araya gelmesi, ağ kurması ve birbirini tanımasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Avrupa'nın, Türkiye ortak savunma girişimlerine dahil edilmeden güvende olup olamayacağı meselesine ilişkin Francken, "Hayır, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bilgisi olan herkes, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduğumuzu bilir. Avrupa'daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askeri kabiliyetleri. Aynı şekilde teknoloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şirketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkına, Türk sanayiine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışmalıyız" değerlendirmesini yaptı. Belçika'da artan dron faaliyetleriyle mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğinin mümkün olup olmadığı konusu hakkında konuşan Francken, "Evet, kesinlikle. Türkiye'nin, inovasyon ve teknoloji, özellikle de dronlar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Ülkesinde dronlarla yürütülen hibrit savaşın yol açtığı tehditlerin Türkiye ile iş birliği yaparak bertaraf edilebileceğini belirten Francken, şunları söyledi: “Ülkenizden öğrenebileceğimiz çok şey var.”