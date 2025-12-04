Yeni düzeni Türkiye belirleyecek

Makalesinde dünya düzeninin değiştiğini vurgulayan Stubb, yeni kurulacak düzende Türkiye’nin belirleyici olacağını ve merkezi rol oynayacağını savundu. FA’nın aralık sayısında yayınlanan “Batı’nın son şansı” makalesinde, Batı dünyasına bir dizi uyarılarda bulunan Stubb, “Ankara gibi yükselen güçler oyunun kurallarını değiştiriyor; Türkiye olmadan yeni düzen kurulamaz” diye yazdı. Stubb, II. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen liberal ve kurallara dayalı düzenin çöktüğünü, dünyanın "yeni bir düzensizlik çağında" savrulduğunu yazarken makalenin en dikkat çeken bölümlerinden biri “Türkiye’nin yükselen orta güçler arasında oyunu değiştiren ülkeler listesinde başta yer aldığı” şeklindeki değerlendirme oldu.

Batı’nın artık tek yönlü dayatmalarla dünya düzenini yönetemeyeceğini ifade eden Stubb, “Bu, Batı ülkelerinin dünyanın geri kalanına tek taraflı konuşma yerine diyalog, çifte standart yerine tutarlılık ve hakimiyet yerine işbirliği yapabileceklerini göstermek için son şansıdır" analizini yaptı. Stubb, makalesinde son olarak, dünyanın geleceğine ilişkin kapsamlı bir analiz yaparak “Türkiye’nin, küresel rekabetin yönünü belirleyen aktörlerden biri olarak gösterilmesi, ABD, Avrupa ve Ortadoğu’da geniş yankı uyandırdı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, 1 Ekim’de Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Stubb, görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, “Türkiye’nin bugünün dünyasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu” söylemişti. Stubb, bu sözlerinin sebebinin de Ukrayna, Filistin, Lübnan ve Sudan dahil olmak üzere son dönemde dünyanın her yerinde yaşanan çatışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkili bir çözüm üreticisi olması şeklinde açıklamıştı.