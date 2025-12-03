Ankara’daki zirvenin hazırlıkları planlanacak

Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ikili görüşmeler yapacak. Toplantıda haziran ayında yapılan Lahey Zirvesi’nin sonuçları masaya yatırılacak. Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İki oturum halinde düzenlenecek toplantının ilk oturumunda İttifak’ın gündeminde yer alan öncelikli konular ele alınacak. Bu kapsamda, başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmeler ana gündem olacak. Fidan’ın ilk oturumda, Türkiye’nin güçlü ve modern askeri kabiliyetleri ve savunma sanayiiyle İttifak’a ve Avrupa güvenliğine yaptığı katkıları anlatacağı öğrenildi.

UKRAYNA’YA DESTEK MESAJI

Toplantının ikinci oturumu NATO-Ukrayna Konseyi olacak. Oturumda, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ile Ukrayna’daki reform çalışmaları ele alınacak. Fidan bu oturumda, Türkiye’nin, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyecek ve Türkiye’nin Ukrayna’ya yardımları hakkında bilgi paylaşacak.







