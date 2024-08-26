Avustralya'da 41,6 dereceyle kış sıcaklık rekoru kırıldı

Avustralya’da mesai saatleri dışında işverenlerden gelen aramaları ve mesajları yanıtlama zorunluluğu hisseden çalışanlar için rahatlatıcı bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yasa, çalışanlara mesai saatleri sonrasında iletişim taleplerini yanıtsız bırakma hakkı tanıyor ve bu durumdan dolayı cezalandırılma korkusu yaşamamalarını sağlıyor.