Dünya Avustralyada koronavirüs ile mücadelede sanal hastane Durumu ağır olmayan hastalar evlerinden özel monitörlerle izlenecek
KORONAVİRÜS

Avustralya'da koronavirüs ile mücadelede 'sanal hastane': Durumu ağır olmayan hastalar evlerinden özel monitörlerle izlenecek

Avustralya, yeni tip koronavirüs hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı.

Haber Merkezi AA
Doktorlar tarafından uzaktan takip edilecek hastalar, durumları kötüleşirse hastaneye kaldırılacak.
Doktorlar tarafından uzaktan takip edilecek hastalar, durumları kötüleşirse hastaneye kaldırılacak.

Yerel "The Age" gazetesinin haberine göre, "sanal hastane" olarak adlandırılan projeyle yoğun bakım servisi dışında tedavi gören Kovid-19 hastaları, evlerine yerleştirilecek özel bir sistemle takip edilecek.

  • İlk etapta Yeni Güney Galler eyaletinde denenecek, başarı sağlanırsa tüm ülkede uygulanacak projede, Armidale Hastanesinde tedavi gören 200 hastanın, kalp atış hızı, ateş, oksijen doygunluğu, tansiyon ve nefes alışları evlerine kurulacak özel bir monitör sistemiyle izlenecek.

Doktorlar tarafından uzaktan takip edilecek hastalar, durumları kötüleşirse hastaneye kaldırılacak.

İtalya'da yaşayan Türk Yeni Şafak'a anlattı: Önce ciddiye almadık şimdi rakamlar durmak bilmiyor
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İtalya'da yaşayan Türk Yeni Şafak'a anlattı: Önce ciddiye almadık şimdi rakamlar durmak bilmiyor
Yaklaşık 3 yıldır İtalya'nın Milano şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Türkiye vatandaşı Murat Bayramoğlu, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs tehdidini yenisafak.com Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı. İtalya'da sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çeken Bayramoğlu, hastalık halinde dahi virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirtti. Türkiye'ye ve Türk halkına uyarılarda bulunan Bayramoğlu, 'Biz en başında bu işi ciddiye almadık. Türkiye'dekiler virüsün bir anda kontrolden çıkacağını tasavvur edemiyor. Biz de öyleydik. Okullar tatil oldu. Gezmeye gittik. Sonra her yer kapatıldı. 'Nasıl ya' dedik. Şimdi rakam durmak bilmiyor.Şimdi ise her gün artan sayılarda ölüm haberi geliyor. Çok geç kalmadan önlemler alınmalı' ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri sıkılaşıyor

Başbakan Scott Morrison, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

  • Morrison, tüm eyalet ve bölgelerinde, mali sıkıntılar sonucunda taahhütlerini yerine getiremeyenlerin ev ve ticari mülkiyetlerden çıkarılmasının 6 ay süreyle yasaklandığını söyledi.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 969 olarak belirlenmiş, virüs nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirmişti.

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