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Avusturya da aşırı sağa teslim

Avusturya da aşırı sağa teslim

04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Avrupa’da artan faşizm bir zafer de Avusturya’da ilan etti. Dün gerçekleşen seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), 29,1’lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Merkez sağ yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokratlar ise yüzde 20,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa’da artan faşizm bir zafer de Avusturya’da ilan etti. Avusturya halkı, ülkenin yeni yöneticilerini seçmek için dün sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 29,1 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. Kamu yayıncı kuruluşu ORF'in paylaştığı sandık çıkışı anketine göre, oyların yüzde 40'ı sayılırken katılım oranının yüzde 78,1 olduğu belirtildi. Seçim tarihinin ilan edilmesinden bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarında birinci sırada gösterilen aşırı sağcı FPÖ, yüzde 29,1 oyla önde gidiyor. İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise yüzde 20,6 ile üçüncü sırada yer alıyor. İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi yüzde 8,8, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 9 oranında oy almış durumda. Bu sonuçlara göre aşırı sağcı parti ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir seçimi birinci sırada götürüyor. Buna göre ulusal meclise FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS ve Yeşiller milletvekili gönderebilecek.




#avusturya
#siyaset
#aşırı sağ

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