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Dünya

Avusturya'nın askeri kanadından savaş çıkışı: AB ile Rusya arasında çatışma riski yüksek

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Avrupa'ya da sıçrama ihtimali olduğu öne sürüldü. Dikkat çeken çıkış Avusturyalı Tümgeneral Peter Vorhofer'dan geldi. Paylaştığı "2024 Risk Raporu"nun en üst sırasında AB ile Rusya'nın karşı karşıya gelme olasılığının bulunduğunu belirten Vorhofer, "Bu da 2024'te bir hibrit savaş yaşama ihtimalimizin çok yüksek olduğu anlamına geliyor." dedi.

23:56 - 29/01/2024 Pazartesi
AA
Avusturyalı Tümgeneral Peter Vorhofer
Avusturyalı Tümgeneral Peter Vorhofer

Avusturya silahlı kuvvetlerinin Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Tümgeneral Peter Vorhofer, 2024'te Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında çatışma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

"Hibrit savaş ihtimali çok yüksek"

Vorhofer, Viyana'da Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile düzenlediği ortak basın toplantısında "2024 Risk Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Bu yılki risk raporunun en üst sırasında AB ile Rusya'nın karşı karşıya gelme olasılığının bulunduğunu belirten Vorhofer, "Bu da 2024'te bir hibrit savaş yaşama ihtimalimizin çok yüksek olduğu anlamına geliyor." dedi.

"Dünyadaki düzensizlik 20 yıl daha sürer"

Vorhofer, dünyada süren savaş ve çatışmalara ilişkin düzensizliğin en az 20 yıl daha süreceğini ileri sürerek, savaşın dışında Avusturya'yı bu yıl etkileyecek diğer riskli durumlara da değindi.

Çatışmalar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalar, göç dalgasının yol açacağı olumsuzluklar, siber saldırı ve yalan haber tehlikesine işaret eden Vorhofer, dış unsurların Avrupa'daki entegrasyon süreçlerine yönelik sabotaj girişiminde bulunma riskinin de altını çizdi.

Savunma Bakanı Tanner de söz konusu risklere karşı Avrupa'da işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Dünya kontrolden çıksa bile, biz buna uymamalıyız." diye konuştu.

Tanner, söz konusu riskler nedeniyle tarafsız Avusturya'nın Almanya liderliğindeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne dahil olduğunu hatırlattı.



#Avusturya
#AB
#Rusya
#Viyana
#Savaş
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