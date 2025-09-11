Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Aynı aileden 4 kişiyi tek tek infaz ettiler

Aynı aileden 4 kişiyi tek tek infaz ettiler

04:0011/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terör devleti İsrail, Nuseyrat'ta aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivili katletti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan acı ve korku içindeki çocukların feryatları yürekleri yaktı.
Terör devleti İsrail, Nuseyrat'ta aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivili katletti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan acı ve korku içindeki çocukların feryatları yürekleri yaktı.

İsrail’in keskin nişancı ekibinde yer alan ABD’li Daniel Raab, Alman vatandaşı Daniel Graetz ile birlikte Gazze’de bir aileden 4 kişiyi nasıl infaz ettiklerini anlattı. 19 yaşındaki Salem Doğmuş’un “ilk infazı” olduğunu söyleyen Raab, cenazeyi almaya gelen abi Muhammed’i daha sonra da baba Muntasir ve kuzen Halil’i öldürdüklerini söyledi.

İsrail ordusu bünyesinde "Refaim" ya da "Hayalet Birlik (Ghost Unit)" adıyla bilinen ve farklı ülke vatandaşlarından oluşan keskin nişancı ekibinin, Gazze'de bilinçli şekilde sivil halkı hedef aldığı ve Kasım 2023'te Filistinli Doğmuş ailesinden 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Guardian gazetesinin haberine göre ABD'nin Illinois eyaletinde büyüyen ve İsrail ordusunun Hayalet Birliği'ne katılan Daniel Raab'ın, Almanya vatandaşı ortağı Daniel Graetz ile Gazze'de Filistinli sivilleri hedef aldığına dair itirafları da ortaya çıktı. Raab, silahsız bir Filistinli genci öldürdüğünü kabul etti. Raab, bunun "ilk infazı" olduğunu söyledi. Salem'in silahsız olduğunu bildiğini kabul eden Raab, Salem'i ağabeyi Muhammed'in cansız bedenini almaya çalıştığı için hedef aldığını belirtti. Raab, "Bunu neden yaptığını anlamam zor ama açıkçası beni de ilgilendirmiyor. O ceset bu kadar mı önemliydi?" ifadesiyle kan dondurdu. Katiller, 105 sivili bu şekilde öldürdüklerini ifade etti.


#İsrail
#cinayet
#Filistin
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Charlie Kirk kimdir?