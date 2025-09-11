Aynı aileden 4 kişiyi tek tek infaz ettiler

İsrail ordusu bünyesinde "Refaim" ya da "Hayalet Birlik (Ghost Unit)" adıyla bilinen ve farklı ülke vatandaşlarından oluşan keskin nişancı ekibinin, Gazze'de bilinçli şekilde sivil halkı hedef aldığı ve Kasım 2023'te Filistinli Doğmuş ailesinden 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Guardian gazetesinin haberine göre ABD'nin Illinois eyaletinde büyüyen ve İsrail ordusunun Hayalet Birliği'ne katılan Daniel Raab'ın, Almanya vatandaşı ortağı Daniel Graetz ile Gazze'de Filistinli sivilleri hedef aldığına dair itirafları da ortaya çıktı. Raab, silahsız bir Filistinli genci öldürdüğünü kabul etti. Raab, bunun "ilk infazı" olduğunu söyledi. Salem'in silahsız olduğunu bildiğini kabul eden Raab, Salem'i ağabeyi Muhammed'in cansız bedenini almaya çalıştığı için hedef aldığını belirtti. Raab, "Bunu neden yaptığını anlamam zor ama açıkçası beni de ilgilendirmiyor. O ceset bu kadar mı önemliydi?" ifadesiyle kan dondurdu. Katiller, 105 sivili bu şekilde öldürdüklerini ifade etti.