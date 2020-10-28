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Dünya Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistanın işgalinden kurtardı
ASYA

Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da başlayan operasyonlar sonucunda 13 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

ALİYEV YENİ ZAFERİ AÇIKLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

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  • Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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