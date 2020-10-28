Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da başlayan operasyonlar sonucunda 13 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 15:36 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 15:53 AA