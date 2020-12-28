Dünya Azerbaycan askerinden Paşinyana halaylı mesaj
ASYA

Azerbaycan askerinden Paşinyan'a halaylı mesaj

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyon 44 günün ardından zaferle sonuçlanmıştı. Bölgeye yeniden hakim olan Azerbaycan, 30 yıllık ayrılığın ardından Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'da konser düzenledi. Öte yandan askerler, Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'ın geçen yıl Azerbaycan halkını kışkırtmak için Şuşa'da eğlence düzenlemesine karşılık olarak, bölgede halay çekerek en net mesajı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan askerleri Şuşa'da halay çekti.
Azerbaycan askerleri Şuşa'da halay çekti.

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla geri alındı. Bölgedeki işgalci kuvvetlerin tamamen çekilmesinin ardından Dağlık Karabağ eski günlerine döndü. Kafkasya'nın kültür merkezi, Karabağ'ın incisi olarak nitelendirilen Şuşa şehri, 30 yıllık ayrılığın ardından Azerbaycan müziğiyle kavuştu.

Paşinyan'ın kışkırtmasına karşılık en net mesaj

Şuşa'da at düzünde ilk konser düzenlendi. İlk konseri, Karabağ fatihi askerler dinledi, omuz omuza halay çekildi. Öte yandan işgal edilen topraklarda Azerbaycan halkını kışkırtmak için organizasyon düzenleyen Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz yıl Şuşa'da katıldığı organizasyonda halay çekmişti. Azerbaycanlılar o görüntüleri unutmadı ve Paşinyan'a halayın nasıl çekileceğini gösterdi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

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