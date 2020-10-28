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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 29 Ekim için tebrik mektubu gönderdi
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 29 Ekim için tebrik mektubu gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 97. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Mektupta, "Şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizleri ve Türk kardeşlerimizi yürekten kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Azerbaycan da her konuda kardeş Türkiye’nin yanındadır" denildi.

Haber Merkezi İHA
İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan
İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 97. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

Aliyev mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan, Sevgili kardeşim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizleri ve Türk kardeşlerimizi yürekten kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin başarılarını her zaman büyük bir gururla takip ediyor, başarılarından kendi başarılarımız kadar mutluluk duyuyoruz. Son yıllarda, kardeş ülkeniz, kapsamlı siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişme göstererek küresel ölçekte bağımsız bir politika izleyen bir güç merkezi haline geldi. Tüm bu başarılarda şahsen eşsiz bir role ve paha biçilmez hizmetlere sahipsiniz.

"İşbirliğimiz en üst seviyede"

Kardeş halkınızın size olan büyük güveni, ülkenizin yararına izlenen politikanın en yüksek takdiridir. Halklarımızın iradesine ve ortak milli ve manevi değerlerine dayanan Azerbaycan-Türk birliği ve stratejik ittifakı, ortak çabalarımızla bugün en üst seviyededir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu dostane ve kardeşçe ilişkiler, siyasi ve ekonomik süreçlere yön veren, bölgede barış, güvenlik ve işbirliğine hizmet etmede önemli bir faktör haline gelmiştir"

"Azerbaycan da Türkiye'nin yanındadır"

"Ermenistan-Azerbaycan ihtilafındaki kesin ve net duruşunuz, davamıza sarsılmaz desteğiniz dayanışmamızın açık bir örneğidir ve halkımız için çok değerlidir. Azerbaycan da her konuda kardeş Türkiye’nin yanındadır. Gelecek nesiller için en büyük mirasımız olan sarsılmaz Azerbaycan-Türk birlik ve kardeşliğinin ’Bir Millet, İki Devlet’ sloganı doğrultusunda gelişip güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu bayramda sevincinizi paylaşıyorum, kardeş Türkiye halkına sağlık, işlerinizde başarılar, barış ve refah diliyorum.

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