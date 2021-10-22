Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 48 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte Ermeni güçlerce döşenen mayınların temizlenme faaliyetleri sürüyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020 tarihinden 15 Ekim 2021'e kadar 18 bin 302 hektar alan mayın temizleme uzmanlarınca tarandı. Taranan alanlarda 22 bin 230 patlamamış mühimmat, 17 bin 426 anti personel mayını, 8 bin 755 anti tank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.

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FOTOĞRAF 13 Azerbaycan ordusunun 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 44 gün süren Karabağ savaşı ile işgalden kurtardığı topraklardaki yerleşim yerlerinde bulunan yapıların büyük çoğunluğu tamamen yok olmuş durumda. Yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgali döneminde taş üstünde taş bırakılmayan, mezarlıklarına kadar talan edilen kentler, şimdilerde hayalet şehirleri andırıyor. Bölgenin bir dönem üzüm bağları, buğday tarlalarıyla ünlü verimli toprakları da bu süreçte adeta \"mayın tarlasına\" dönüştürülmüş durumda. Azerbaycan hükümeti, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Mayın arama timleri, yaklaşık 10 aydır eğitimli köpekler eşliğinde bölgeleri karış karış tarayarak mayınlardan arındırmaya çalışıyor. Uzman ekipler, söz konusu çalışmalarda uluslararası toplumun da desteğini beklediklerini vurguluyor. Fuzuli-Cebrail yolunun büyük bölümünde çalışmalar tamamlandı<br> <br> Mayınların en yoğun bulunduğu bölgelerden biri, 27 yıl işgal altında kalan ve Azerbaycan ordusu tarafından 17 Ekim 2020'de kurtarılan Fuzuli kenti. Bu bölgede mayınlardan temizlenen alanlardaki yollara hızla asfalt dökme çalışmaları yapılıyor. Ekipler, yıllar sonra evlerine dönebilmeyi hasretle bekleyen Azerbaycan halkının güvenli dönüşü için tüm imkanları seferber ediyor. Mayın temizleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) mayın temizleme uzmanlarından Asadov Natık, Cebrail-Fuzuli yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını yürüttüklerini anlattı. Natık, söz konusu yolda üç bölüm halinde mayın temizliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: \"Cebrail-Fuzuli yolunun genel uzunluğu 12 kilometre. Üç bölümden oluşan sahada birinci kısım tamamen temizlendi, buralara asfalt dökülüyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz ikinci kısım 316 bin metrekare, bunun 289 bin metrekaresi temizlendi. Arazi genelinde 174 adet patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatları imha ettik. 390 bin metrekarelik bir alandan oluşan üçüncü kısmın da yüzde 80'i mayınlardan temizlendi. 7 gün içerisinde 12 kilometrelik alanın tamamı temizlenmiş olacak.\" Öte yandan, uzmanlar tarafından tespit edilen bazı mayınların kontrollü olarak imha edildiği anları görüntüledi. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte adeta "mayın tarlası"na dönüşen alanlar, uzman ekiplerin yaklaşık 10 aydır devam eden titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.



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ANAMA Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Süleymanov, işgalden kurtarılan bölgede mayın temizleme faaliyetinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Öncelikle kara yolu, demir yolu, tesis ve yerleşim alanları gibi altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapıldığı güzergahlarda mayın temizliği yapıldığını söyleyen Süleymanov, "10 Kasım 2020'den bugüne yaklaşık 18 bin hektardan fazla arazi temizlendi, 48 binden fazla mayın ve mühimmat bulunarak imha edildi" dedi.

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Süleymanov, mayın arama ekiplerinin sayısını artırdıklarını, bu işi yapmak isteyen kişilere eğitim verdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin mayın temizleme konusunda uzman kurumlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Süleymanov, Türk kurumlarıyla tecrübe paylaşımında bulunduklarını, iş birliğini daha da geliştireceklerini kaydetti.

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Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor.

Ermenistan’ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle, 7‘si asker 26’sı sivil olmak üzere 33 Azerbaycan vatandaşı şehit oldu, 139 vatandaşı da yaralandı.