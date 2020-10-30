Azerbaycan ordusu açıkladı: Ermenistan güçleri kayıp vermeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

DÜNYA Berde’nin intikamı

DÜNYA Türkiye masada olsun

OYNAT 00:53 Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Bakü Olimpik Stadı ve Haydar Aliyev Merkezi'nden Türk müzikleri de seslendirildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:51 Azerbaycan ordusu, sivilleri hedef alan işgalci Ermenistan güçlerini SİHA'larla vurmaya devam ediyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin vurulma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlık görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sivil altyapıya ve sivillere saldıran düşman böyle vuruldu' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Berde’ye ateş açan Ermenistan’a ait hedefler böyle imha edildi Azerbaycan'ın Berde kentine ateş açan Ermenistan'a ait hedefler imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Berde kentine ateş açan Ermenistan'a ait askeri araçların imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlarda ilişkin görüntüleri paylaştı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder