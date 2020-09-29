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Dünya Azerbaycandan Ermenistana F-16 yanıtı Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız
ASYA

Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli
​Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi.

"Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor"

  • Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan cephesinden yeni görüntü: Ermenistan tanklarının vurulma anları paylaşıldı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait tankların imha görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan ileri harekat başlattı: 400'den fazla hedef ateş altına alındı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.
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Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.
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Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.
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İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.
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Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.
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Azerbaycan ileri harekat başlattı: 400'den fazla hedef ateş altına alındı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

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Azerbaycan ordusu, gece boyunca Ermenistan hedeflerini top atışına tuttu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, görüntüleri resmi twitter hesabından paylaştı.


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