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Dünya

Azerbaycan'dan İranlı komutanın 'siyonizm' ve 'DEAŞ militanı' iftiralarına sert tepki

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Azerbaycan'a yönelik çirkin iftiralarda bulundu. 'Azerbaycan'da siyonist güçler olduğu' ve '2. Karabağ Savaşı'nda Suriye'den getirilen DEAŞ militanları savaştığı' iftiralarını atan Haydari'ye Azerbaycan Savunma Bakanlığı cevap verdi. Yazılı açıklamada bulunan Bakanlık, Haydari'nin iddialarının "saçma ve iftira" olduğunu vurguladı. İranlı komutan Haydari'nin Azerbaycan aleyhine "çirkin iftiralarda" bulunduğu belirtilen açıklamada, "Şanlı Azerbaycan ordusu, topraklarını tek başına işgalden kurtararak zafer tarihi yazmıştır." denildi.

21:16 . 30/03/2023 Perşembe
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iftiralar atan İran Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari'ye tepki gösterdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iftiralar atan İran Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari'ye tepki gösterdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari'nin "Azerbaycan'da siyonist güçler var" ve "2. Karabağ Savaşı'nda Suriye'den getirilen DEAŞ militanları savaştı" iddialarının "saçma ve iftira" olduğunu vurgulayarak "Şanlı Azerbaycan ordusu, topraklarını tek başına işgalden kurtararak zafer tarihi yazmıştır." açıklaması yaptı.

İranlı komutan Azerbaycan'a iftira

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İranlı komutan Haydari'nin Azerbaycan aleyhine "çirkin iftiralarda" bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Haydari'nin, "Azerbaycan'da siyonist güçler var" ve "2. Karabağ Savaşı'nda Suriye'den getirilen DEAŞ militanları da savaştı" gibi iddiaları gündeme getirdiği anımsatılarak "Azerbaycan topraklarında herhangi bir yabancı gücün varlığına ilişkin suçlama asılsızdır ve kabul edilemez. Azerbaycan topraklarında yabancı unsurlar bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı

"Ermenistan'ın iki ana müttefikinden biri İran'dır"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal altında tuttuğu hatırlatılan açıklamada, "Bu saldırı sonucunda Azerbaycan-İran sınırının 132 kilometrelik bölümü de işgal edilmişti. Ancak İran hiçbir zaman Ermenistan'ı suçlayıcı bir açıklama yapmadı. Aksine İran-Ermenistan kardeşliği bu dönemde daha da güçlendi. Bugün Ermenistan'ın dünyada iki ana müttefiki olduğu kimseye sırrı değildir. Bunlardan biri Fransa, ikincisi İran'dır." ifadelerine yer verildi.

İftiralara Savunma Bakanlığından sert tepki

Açıklamada, "2. Karabağ Savaşı'nda DEAŞ militanlarının Azerbaycan safında savaştığı" yönündeki iddiaya tepki gösterilerek "Şanlı Azerbaycan ordusu, topraklarını tek başına işgalden kurtararak zafer tarihi yazmıştır. İddialar saçmadır ve iftiradan başka bir şey değildir. Bu suçlamanın, terörü destekleyen ve dünyanın farklı ülkelerinde terör eylemlerinin işlenmesinde adı geçen bir devletin üst düzey bir askeri yetkilisi tarafından yapılmış olması ironik ve gülünçtür." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Haydari, yaptığı bir konuşmada, Kafkasya'da siyonist rejimin varlığını iddia ederek buna müsamaha göstermeyeceklerini belirtmişti.

Haydari ayrıca 2. Karabağ Savaşı'nda bölgeye Suriye'den DEAŞ militanlarının getirildiğini öne sürmüştü.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin merkezi rolü enerji istikrarına katkıda bulunuyor
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin merkezi rolü enerji istikrarına katkıda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu. Küresel zorluklar ve çatışmaların çaresiz insanların üzerindeki göç baskısını artırdığını belirten Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel arzı kritik seviyeye getirdiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Biz devreye girdik, BM ile Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde dünyadaki tüm hanelere yardım ediliyor ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Enerji krizine de değinene Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bir merkez olarak ortaya çıkan rolü, bölgemizde ve ötesinde enerji istikrarına katkıda bulunuyor." dedi.


#Azerbaycan
#Azerbaycan Savunma Bakanlığı
#İran
#Kiyomers Haydari
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