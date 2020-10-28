Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 183'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Azerbaycan ordusunun 183 yerleşim yerini işgalden kurtardığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor. Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor" denildi.

Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor.#Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/T6uAv4fj0p REKLAM October 28, 2020

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