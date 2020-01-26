Azez'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Merkezi 26 Ocak 2020, 18:38 Son Güncelleme: 26 Ocak 2020, 19:00 AA