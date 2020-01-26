Dünya Azezde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti
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Azez'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırı sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi.

Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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