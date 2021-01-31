Bab ve Azez'de bombalı terör saldırısı: 10 ölü 24 yaralı

Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.