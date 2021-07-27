Dünya BAE-Fransadan ortak darbe
ORTADOĞU

BAE-Fransa’dan ortak darbe

BAE Veliaht Prensi Zayed’in danışmanı Dhahi Khalfan, 3 gün önce, “İyi haber, yeni bir darbe geliyor” diyerek darbeyi haber verdi. BAE ve S. Arabistan ile ilgili ifşaatlarda bulunan ‘@mujtahidd’ isimli hesap BAE’nin darbecilere 5 milyar dolar vaat ettiğini duyurdu. Yeni Şafak’a konuşan Nahda liderlerinden Refik Abdüsselam da BAE’yi işaret etti. Aynı şekilde Fransa, Türkiye-Tunus yakınlaşmasından rahatsızlık duyuyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​BAE-Fransa’dan ortak darbe
BAE Veliaht Prensi Zayed

HATİCE SAKA - YASİR ERKUŞ

25 Temmuz’da sokağa çıkma çağrısı yapıp darbeye zemin hazırlayan Özgür Anayasa Partisi lideri Aber Musa’nın BAE tarafından fonlandığa herkes tarafından bilinirken, BAE Veliaht Prens Muhammed bin Zayed’in danışmanlarından olan Dhahi Khalfan’ın darbeyi 3 gün öncesinden haber verdiği ortaya çıktı. Khalfan’ın geçtiğimiz hafta Çarşamba günü sosyal medya hesabından “İyi haber, yeni bir darbe geliyor” dediği belirlendi.

Tunus'a bu kötülüğü yapmayın
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Tunus'a bu kötülüğü yapmayın

5 MİLYAR DOLAR VAADİ

  • Darbeci Said, BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüşmüştü. Görüşmenin ardından Tunus’tan yapılan açıklamada BAE’ye Kovid-19 yardımlarından dolayı teşekkür edilmiş ve “Emirliklerin desteği iki ülke arasındaki seküler kardeşlik ilişkilerinin gücünü yansıtıyor” diye ilginç şekilde laiklik vurgusu yapılmıştı. BAE ve Suudi Arabistan ile ilgili önemli ifşaatlarla gündem olan “@mujtahidd” isimli hesap da BAE’den güçlü bir kaynağa dayanarak Emirlik’in darbenin başarılı olması durumunda Tunus’a 5 milyar dolar verme vaadinde bulunduğunu iddia etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Tunus'taki darbeye tepki: Dinen ve ahlaken caiz değil
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Tunus'taki darbeye tepki: Dinen ve ahlaken caiz değil

FRANSA DA İSTEMİYORDU

Nahda Hareketi lideri Gannuşi de darbede BAE’yi işaret etti. Gannuşi TRT Arapça’ya yaptığı açıklamada “Darbe girişiminin arkasında ve Nahda Hareketi’nin genel merkezini hedef alan saldırılarda BAE’nin olduğu açıktır” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Nahda Hareketi liderlerinden Refik Abdüsselam da şunları kaydetti: “Darbeye zemin hazırlanan süreçte dış güçlerin etkisi oldu. Özellikle BAE ülkenin iç politikasını yönlendirmede etkili oldu. BAE’nin basın aygıtları ve sosyal medyadaki trolleri aracılığıyla darbe çağırtkanlığı yapıldı. Said’in görevden aldığı hükümetle Fransa arasında da soğuk rüzgarlar esiyordu.”

Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili sevinç tweeti
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Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili sevinç tweeti

  • Hükümet, kısa süre önce Fransa’nın uçak ve gemi satma teklifini reddetmişti. Tunus hükümetinin Fransızları reddettikten sonra Türkiye ile savunma sanayii anlaşması yapması, Paris’te tepki toplamıştı. Paris, bu teklifin reddedilmesinin ardından Said ile temaslarını arttırmıştı. Akdeniz’de Türkiye’ye karşı hamle arayışında olan Fransa’nın da Tunus’taki darbeyi desteklediği vurgulanıyor.
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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Darbe olduğunda sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik
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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Darbe olduğunda sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirliklerini suçladı. Darbenin ve Nahda binalarının hedef alınmasının arkasında BAE medyasının olduğunu vurgulayan Gannuşi, "Darbe olduğunda sokağa çıkılması gerektiğini öğrendik. Türkiye'den aldığımız ders bu. Haberi duyar duymaz dışarı çıktık, önce parti genel merkezine sonra da Meclis binasına gittik ama kapılar yüzümüze kapandı" dedi.

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