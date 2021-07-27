​BAE-Fransa’dan ortak darbe

HATİCE SAKA - YASİR ERKUŞ

25 Temmuz’da sokağa çıkma çağrısı yapıp darbeye zemin hazırlayan Özgür Anayasa Partisi lideri Aber Musa’nın BAE tarafından fonlandığa herkes tarafından bilinirken, BAE Veliaht Prens Muhammed bin Zayed’in danışmanlarından olan Dhahi Khalfan’ın darbeyi 3 gün öncesinden haber verdiği ortaya çıktı. Khalfan’ın geçtiğimiz hafta Çarşamba günü sosyal medya hesabından “İyi haber, yeni bir darbe geliyor” dediği belirlendi.

DÜNYA Tunus'a bu kötülüğü yapmayın

5 MİLYAR DOLAR VAADİ

Darbeci Said, BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüşmüştü. Görüşmenin ardından Tunus’tan yapılan açıklamada BAE’ye Kovid-19 yardımlarından dolayı teşekkür edilmiş ve “Emirliklerin desteği iki ülke arasındaki seküler kardeşlik ilişkilerinin gücünü yansıtıyor” diye ilginç şekilde laiklik vurgusu yapılmıştı. BAE ve Suudi Arabistan ile ilgili önemli ifşaatlarla gündem olan “@mujtahidd” isimli hesap da BAE’den güçlü bir kaynağa dayanarak Emirlik’in darbenin başarılı olması durumunda Tunus’a 5 milyar dolar verme vaadinde bulunduğunu iddia etti.

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FRANSA DA İSTEMİYORDU

Nahda Hareketi lideri Gannuşi de darbede BAE’yi işaret etti. Gannuşi TRT Arapça’ya yaptığı açıklamada “Darbe girişiminin arkasında ve Nahda Hareketi’nin genel merkezini hedef alan saldırılarda BAE’nin olduğu açıktır” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Nahda Hareketi liderlerinden Refik Abdüsselam da şunları kaydetti: “Darbeye zemin hazırlanan süreçte dış güçlerin etkisi oldu. Özellikle BAE ülkenin iç politikasını yönlendirmede etkili oldu. BAE’nin basın aygıtları ve sosyal medyadaki trolleri aracılığıyla darbe çağırtkanlığı yapıldı. Said’in görevden aldığı hükümetle Fransa arasında da soğuk rüzgarlar esiyordu.”

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