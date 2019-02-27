Dünya BAE kanser hastası tutukluya tedavi izni vermiyor
ORTADOĞU

BAE kanser hastası tutukluya tedavi izni vermiyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2015'ten beri tutuklu olan kanser hastası Alya Abdunnur'un tedavi görmesine izin vermediği açıkladı.

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Abdunnur'un annesi kızının tek kişilik hücrede elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulduğunu ifade etti.
Abdunnur'un annesi kızının tek kişilik hücrede elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulduğunu ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kanser hastası olan 42 yaşındaki Alya Abdunnur’u tadaviden mahrum bıraktığı ve ailesi ile görüşmesine izin vermediği belirtildi.

  • İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müdürü Sarah Leah Whitson, “Abdunnur ve ailesinin acımasız ve anlamsız acısı, BAE'nin hoşgörü konusundaki söylemini baltalıyor” dedi.

Sarah Leah Whitson ayrıca, Abdunnur’un son günlerini hapishanede yatağına zincirle bağlı olarak değil, ailesinin gözetimi altında geçirmesine izin verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Suriyeli ailelere yardım ettiği için 10 yıl hapis cezası aldı"

Abdunnur’un ailesinin İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne aktardığına göre 29 Temmuz 2015’te Acman Emirliği’nde evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Alya Abdunnur, dört ay boyunca bilinmeyen bir yerde gözaltında tutuldu ve ailesiyle iletişimine izin verilmedi.

Ailesinin ifadelerine göre daha sonra 2011 yılında Suriyeli ailelere yardım ettiği için “teröre destek vermek” ve “ülke dışındaki teröristlerle irtibat kurmak” suçlamasıyla yargılanarak 10 yıl hapse mahkûm edildi.

"Tuvalete dahi elleri zincirli gidiyor"

Abdunnur'un annesi, kızının yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla serbest bırakılması için beş kez başvuruda bulunduklarını ve hiçbirinden olumlu cevap alamadıklarını söyledi.

Kızının tek kişilik hücrede elleri ve ayakları zincirli olarak tutulduğunu aktaran Abdunnur'un annesi, kızının tuvalete dahi zincirlerle gittiğini, hastalığının ilerlemesi nedeniyle gözünün birinin görmediğini ve ayakta durmakta güçlük çektiğini ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Serbest bırakılması gerekir

Al Arabi Al Jadeed haberinde; BAE Abdunnur'un kanser tadavisini reddettiğini söylerken, Abdunnur'un ailesi kızlarının zorla bir belge imzalamak zorunda kaldığını ifade etti.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda BAE'nin Abdunnur'un serbest bırakması gerektiğini belirtiyor.

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