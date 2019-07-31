BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay vermiş

Hayat

İslamoğlu zıvanadan çıktı

Mustafa İslamoğlu'nun bir televizyon kanalında Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili sarf ettiği sözler büyük tepki çekti. İslamoğlu, sohbet sırasında Hazret Hatice'yi "Abulmuttalib'in göz bebeği ve varisi gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı?" sözleriyle tanımlamıştı. Bu sözlere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz" açıklamasını yaptı.