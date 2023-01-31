Bakan Çavuşoğlu Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

"Budapeşte’deki ilk görüşmemizi stratejik ortağımız Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdik. Verimli görüşme için kendisine teşekkür ediyoruz. Başbakan Orban’a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve Türkiye’ye davetini ilettik."