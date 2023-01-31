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Dünya

Bakan Çavuşoğlu Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

13:28 . 31/01/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Başbakanı Orban

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Başbakanı Orban

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Çavuşoğlu, Başbakan Orban ile görüştü.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.


Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından,
"Budapeşte’deki ilk görüşmemizi stratejik ortağımız Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdik. Verimli görüşme için kendisine teşekkür ediyoruz. Başbakan Orban’a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve Türkiye’ye davetini ilettik."
paylaşımı yaptı.



#Başbakan Viktor Orban
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Macaristan
2 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
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