Bakan Çavuşoğlu: Türkiye Avrasya’nın merkezinde yer alıyor

Küçük kız kendisini takip eden tacizciden zekası ile kurtuldu

Rusya'da bir kişinin kendisini takip ettiğini fark eden küçük kız, apartmana girdiği sırada kendisini takip eden adamı tuzağa düşürerek kurtuldu. Polis ve savcılık, binanın kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladığı şüpheliyi gözaltına aldı. Savcılık, görüntüleri medya üzerinden paylaşarak ailelere örnek olmasını istedi.