Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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