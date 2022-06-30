Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, Rusya ile 'diplomatik çözüm' mesajına ilişkin sorulan soruda, ''Bakalım benim dilimden anlayacak mısın? Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Sizde de var mı böyle bir söz? Boris benim çok sevdiğim bir dostumdur, onun bakışı öyledir, benim bakışım bu şekildedir. Denge politikasının, diplomasiyi şartlarına göre iyi işletmenin faydalı olacağına inanıyorum. Yoğun bir şekilde Zelenski ile Putin ile görüşmelerimi devam ettiriyorum'' yanıtını verdi.