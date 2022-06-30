Dünya Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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