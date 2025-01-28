Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Mevkidaşı Al Suud ile Riyad'da görüştü

Görüşmeye ilişkin paylaşım, Bakanlığın X hesabından yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, muhataplarına, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin görüşlerini aktardı.
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