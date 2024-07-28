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Dünya

Bakan Kacır'dan olimpiyatlarda madalya kazanan öğrencilere tebrik: Gururumuz oldular

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası matematik, fizik ve bilgisayar olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Matematik, fizik, bilgisayar. Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

12:37 - 28/07/2024 Pazar
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası matematik, fizik ve bilgisayar olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Matematik, fizik, bilgisayar... Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.


Paylaşımda verilen bilgilere göre,
Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Barış Koyuncu ve Mehmet Can Baştemir altın, Hakan Gökdoğan ve Mehmet Burak Gönül gümüş ve İrem Gülce Yazgan ile Selim Doğan ise bronz madalya kazandı.
8. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda da Arda Ünver ve Kutay Kulbak altın, Alp Terliksiz gümüş ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya aldı.
4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Bergüzar Yürüm ve Duru Özer altın, Nehir Karatopcu gümüş ve Elif Başak Keleş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunları için Paris'e gelen Filistinli sporcular coşkuyla karşılandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak Filistinli sporcular, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Ürdün'ün başkenti Amman'dan Paris'e gelen sporcuları, Filistin destekçileri ile ulusal ve uluslararası basın mensupları karşıladı. Delegasyonu karşılamaya gelen destekçiler, omuzlarına ve boyunlarına Filistin kefiyesi takarken, bazıları da "İsrail işgalini boykot et" ve "Filistin özgür olmadıkça kimse özgür değil" yazılı tişörtler giydi. Filistin bayrakları taşıyan grup, havalimanında "Yaşasın Filistin", "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz", "Yaşasın Filistin halkının direnişi" ve "İşgal son bulsun, İsrail bir terör devleti" sloganları attı. Destekçiler, İsrail'in olimpiyatlar sırasında boykot edilmesi ve bu ülkeye yönelik yaptırım uygulanması talebinde bulundu. Filistinli sporcular, kendilerini karşılamaya gelen vatandaşlara kefiye ve Filistin bayraklı atkı hediye etti.



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#Fizik
#Matematik
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