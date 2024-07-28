Bakan Kacır'dan olimpiyatlarda madalya kazanan öğrencilere tebrik: Gururumuz oldular

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak Filistinli sporcular, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Ürdün'ün başkenti Amman'dan Paris'e gelen sporcuları, Filistin destekçileri ile ulusal ve uluslararası basın mensupları karşıladı. Delegasyonu karşılamaya gelen destekçiler, omuzlarına ve boyunlarına Filistin kefiyesi takarken, bazıları da "İsrail işgalini boykot et" ve "Filistin özgür olmadıkça kimse özgür değil" yazılı tişörtler giydi. Filistin bayrakları taşıyan grup, havalimanında "Yaşasın Filistin", "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz", "Yaşasın Filistin halkının direnişi" ve "İşgal son bulsun, İsrail bir terör devleti" sloganları attı. Destekçiler, İsrail'in olimpiyatlar sırasında boykot edilmesi ve bu ülkeye yönelik yaptırım uygulanması talebinde bulundu. Filistinli sporcular, kendilerini karşılamaya gelen vatandaşlara kefiye ve Filistin bayraklı atkı hediye etti.