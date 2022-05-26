Bakü’de Teknofest heyecanı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Bakü semalarında uçtu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ‘Teknofest Azerbaycan’ bugün, Bakü’de başlıyor. Kısa sürede markalaşan festivalin ilk yurt dışı organizasyonu, pazar gününe kadar sürecek. Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen festivale, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı bekleniyor. Festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall ve çevresi ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park, etkinliğe hazır hale getirildi. Festival için 120 bin metrekare alana stantlar, çadırlar ve sahneler kuruldu. Uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçlar da alandaki yerini aldı.

ZAFERİN KAHRAMANI TB2 FESTİVALDE

Alana, AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ile Karabağ Savaşı’nda başarısını ortaya koyan Bayraktar TB2 SİHA’lar da yerleştirildi. Türk ve Azerbaycanlı teknoloji tutkunlarının yarışacağı yarışmalardan Smart Karabağ Hackathon’un, Karabağ’ın imarına yönelik projeleriyle ilgi odağı olması bekleniyor.

Festival kapsamında düzenlenecek Azerbaycan Take Off Girişim Zirvesi’nde, yeni müşteri, yatırımcı veya paydaş kazanmak isteyenler projelerini sunma fırsatı yakalayacak. Zirvede 32 ülkeden 287 start-up kendi projesini tanıtacak. Teknofest, Bayraktar insansız hava araçlarının Karabağ savaşı seyrini değiştiren başarısı ekseninde Türkiye ile Azerbaycan arasında artan savunma iş birliğini derinleştirecek önemli bir buluşma noktası olacak.

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AKINCI ile MiG-29’dan kol uçuşu

Teknofest Azerbaycan dolayısıyla Bakü’de bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 ile bir uçuş gerçekleştirirken, Baykar’ın geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da Bayraktar’ın bulunduğu MiG 29’a kol uçuşu ile eşlik etti. Selçuk Bayraktar, Bakü semalarında Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu.

Selçuk Bayraktar

Bayraktar, uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Çift kabinli MiG-29’a geçen hususi pilot lisansına sahip Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov’un uçtuğu savaş uçağı MiG-29’a, milli TİHA Bayraktar AKINCI da eşlik etti. MiG-29’a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Bayraktar kumanda etti.

Hürkuş

Hürkuş nefesleri kesecek

Teknofest Azerbaycan’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında kariyer fırsatları konusunda ziyaretçiler bilgilendirilecek. Hürkuş temel eğitim uçağı, gösteri uçuşu gerçekleştireceği Azerbaycan’a Hürkuş’un deneysel test pilotları ile ilk kez uçarak ulaşacak. Nefes kesen uçuş gösterilerinin yer alacağı festivalde, Türkiye’nin ilk ve tek özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey de statik alanda sergilenecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standındaki Milli Muharip Uçak’ın VR destekli simülatörü olacak. Ziyaretçiler VR teknolojisi sayesinde 5’nci nesil uçak ile uçuşu deneyimleyecek.

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FOTOĞRAF 12 Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda. BAKÜ'DE DÖRT GÜN BOYUNCA DOP DOLU GEÇECEK TEKNOFEST<br><br>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan’da birbirinden ilgi çekici etkinlikler olacak. TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle şölene hazırlanıyor. Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı’nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek. 5 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU<br><br>Duyuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan’a şimdiden online 17 bin kayıt yapıldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250’den fazlası finale kaldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü’ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu. \"İKİ DEVLET TEK MİLLET\" VE TEKNOFEST<br><br>76 paydaş kurumun desteğiyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirilecek olan TEKOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak. Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak. Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek festival uzay, teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek.

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