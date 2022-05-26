Bakü’de Teknofest heyecanı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ‘Teknofest Azerbaycan’ bugün, Bakü’de başlıyor. Kısa sürede markalaşan festivalin ilk yurt dışı organizasyonu, pazar gününe kadar sürecek. Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen festivale, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı bekleniyor. Festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall ve çevresi ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park, etkinliğe hazır hale getirildi. Festival için 120 bin metrekare alana stantlar, çadırlar ve sahneler kuruldu. Uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçlar da alandaki yerini aldı.
ZAFERİN KAHRAMANI TB2 FESTİVALDE
- Alana, AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ile Karabağ Savaşı’nda başarısını ortaya koyan Bayraktar TB2 SİHA’lar da yerleştirildi. Türk ve Azerbaycanlı teknoloji tutkunlarının yarışacağı yarışmalardan Smart Karabağ Hackathon’un, Karabağ’ın imarına yönelik projeleriyle ilgi odağı olması bekleniyor.
Festival kapsamında düzenlenecek Azerbaycan Take Off Girişim Zirvesi’nde, yeni müşteri, yatırımcı veya paydaş kazanmak isteyenler projelerini sunma fırsatı yakalayacak. Zirvede 32 ülkeden 287 start-up kendi projesini tanıtacak. Teknofest, Bayraktar insansız hava araçlarının Karabağ savaşı seyrini değiştiren başarısı ekseninde Türkiye ile Azerbaycan arasında artan savunma iş birliğini derinleştirecek önemli bir buluşma noktası olacak.
AKINCI ile MiG-29’dan kol uçuşu
- Teknofest Azerbaycan dolayısıyla Bakü’de bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 ile bir uçuş gerçekleştirirken, Baykar’ın geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da Bayraktar’ın bulunduğu MiG 29’a kol uçuşu ile eşlik etti. Selçuk Bayraktar, Bakü semalarında Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu.
Bayraktar, uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Çift kabinli MiG-29’a geçen hususi pilot lisansına sahip Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov’un uçtuğu savaş uçağı MiG-29’a, milli TİHA Bayraktar AKINCI da eşlik etti. MiG-29’a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Bayraktar kumanda etti.
Hürkuş nefesleri kesecek
Teknofest Azerbaycan’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında kariyer fırsatları konusunda ziyaretçiler bilgilendirilecek. Hürkuş temel eğitim uçağı, gösteri uçuşu gerçekleştireceği Azerbaycan’a Hürkuş’un deneysel test pilotları ile ilk kez uçarak ulaşacak. Nefes kesen uçuş gösterilerinin yer alacağı festivalde, Türkiye’nin ilk ve tek özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey de statik alanda sergilenecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standındaki Milli Muharip Uçak’ın VR destekli simülatörü olacak. Ziyaretçiler VR teknolojisi sayesinde 5’nci nesil uçak ile uçuşu deneyimleyecek.