Bakü’den Ermenilere Karabağ için af hazırlığı

Azerbaycan, Karabağ’daki barış çabalarını sabote eden Ermeni ayrılıkçılara karşı başlattığı ve 24 saatte başarıyla tamamlanan operasyondan sonra kalıcı barış için müzakereleri sürdürürken bir yandan da bölgedeki Ermeni toplumunun entegrasyonuna yönelik adımlara atmaya devam ediyor. Perşembe günü Karabağ’daki Ermenilerle ilgili oldukça kapsamlı bir entegrasyon planı açıklayan Bakü yönetimi, dün de Karabağ’da silahlarını bırakan Ermeniler için af ön görüldüğünü açıkladı.





Eski suçluları da kapsayabilir

Af planını medyayla paylaşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirtti. Hacıyev, “Şu anda bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz. Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını da görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz. Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır” ifadelerini kullandı.





Kalıcı barış teklifi

Öte yandan Fransa’nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yapılan oturumda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “Ermenistan’a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz” dedi. Bayramov, anti-terör operasyonunun, Azerbaycan’ın kendi topraklarında uluslararası hukuk ve insani hukuka tam uyum içinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Azerbaycan’ın meşru çıkarlara karşılıklı saygı temelinde gerçek diyalog ve müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Bayramov, “Karabağ Ermenileri, barış içinde bir arada yaşama modelimizin bir parçası” mesajını verdi.





Ambulanslarla mühimmat taşımışlar

Öte yandan Karabağ’da Ermeni silahlı gruplarına ait mühimmat deposu tespit eden Azerbaycan, ambulansla mühimmat sevkiyatı yaptığını ortaya çıkardı. Azerbaycan güvenlik güçleri, Kelbecer ilinin Gozlukörpü yerleşim yerinde bulunan bir çiftliğin ahır bölümünün mühimmat deposu olarak kullanıldığının tespit etti. Söz konusu mühimmatın ambulansla çiftlik arazisine nakledildiği tespit edilirken, mühimmat deposunda roket, top mermileri, mayınlar ve çeşitli kalibrelerde mermiler bulundu.





Orban’dan AB’nin oyununa veto

Macaristan, Avrupa Birliği’nin Karabağ’daki operasyon nedeniyle hazırladığı Azerbaycan karşıtı ortak bildiriyi veto etti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı ve Azerbaycan’ın kendi sınırları içerisindeki askeri operasyonunun kınandığı bildiride, AB’nin Ermenistan’ın demokratik olarak seçilmiş temsilcilerini desteklemeye hazır olduğu kaydedildi. Macaristan, bildiriyi Azerbaycan karşıtı ve önyargılı ifadeler içerdiği gerekçesiyle veto etti. Yayınlanması için 27 AB üyesinin de desteklemesi gereken ortak açıklama, Macaristan’ın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Birlik içinde başta Fransa ve Almanya olmak üzere bazı ülkelerin Azerbaycan’ın anti-terör operasyonuna karşı durup Ermeni ayrılıkçıları desteklemesi büyük tepki çekmişti. Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak görülen Karabağ’da yapılan operasyonlara hangi gerekçe ile karşı çıkıldığı ise Avrupa devletleri tarafından belirtilmedi.





Fransız kanalı: Kesin bir zafer

France 24 kanalı, Azerbaycan’ın Ermeni ayrılıkçılara karşı 24 saatte elde ettiği sonucun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için ‘kesin bir zafer’ olduğunu belirtti ve Türkiye ile Azerbaycan’ın yakın ilişkisine dikkat çekti. Türkiye’nin son anti-terör operasyonunda doğrudan bir rol oynamadığına dikkat çeken France 24, Bakü’nün son yıllarda petrol ve doğal gazdan elde edilen önemli gelirler ve Türkiye gibi önemli müttefikleri sayesinde bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini yazdı.Kanaldaki analizde, Azerbaycan’ın hem birinci hem de ikinci Dağlık Karabağ savaşında Türkiye’den büyük destek gördüğüne vurgu yapılırken, AFP Haber ajansı Ermenistan’da birçok kişinin Türkiye’nin desteğine sahip Azerbaycan’a karşı askeri bir başarının gerçekçi olmadığını kabul ettiğini yazdı.





İnsani yardım ulaştırılıyor

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği 20 tonluk çeşitli gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 2 TIR ve ekmek taşıyan 2 kamyon Ağdam’dan Hankendi’ye yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Merkezi Başkanı Mirali Feyziyev, “Konvoy şu anda açık olan Ağdam-Hankendi yolunu kullanarak Hankendi’ye ulaşacak. İnsani yardım, konvoy varış noktasına ulaştıktan sonra halka dağıtılacak” ifadelerini kullandı. Feyziyev, “Bundan sonra da bu tür insani yardım ürünleri gönderilmeye devam edecek” dedi.



