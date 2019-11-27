Balkanlar sallandı

Arnavutluk’ta dün sabaha karşı meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 21 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise en az 650’ye yükseldiğini ve bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu duyurdu. Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. 6,4’lük depremden 10 dakika sonra 5,5 büyüklüğünde bir artçı deprem de bölgeyi vurdu. Ülkede 100’ün üstünde artçı sarsıntının gerçekleştiğini ve yenilerinin de olabileceği ifade edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tiran’da Üniversite Hastanesinde 180 kişinin tedavi altına alındığı, Dıraç’ta ise 150 kişinin tedavi için hastaneye başvurduğu bildirildi. Arnavutluk’ta 21 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600’den fazla yapı zarar görmüştü.

Arnavutluk

HALK AÇIK ALANLARDA BEKLİYOR

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremin meydana geldiği sabah 03.54’ten itibaren panik halinde evlerini terk eden insanlar sokak ve caddelerde beklemeye devam ediyor. 5,4 şiddetinde meydana gelen ikinci bir depremin ardından insanlar evlerine dönmekten korkuyor. Deprem Durs, Tiran, Thuman gibi şehirlerde binaların çökmesi ve hasar görmesine neden oldu. Durs ve Thuman şehirlerinde birkaç binanın tamamen çöktüğü belirtildi. Enkaz altından kalan vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hasar gören binaların sayısı bilinmiyor.

REKLAM

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Deprem nedeniyle Tiran ve Durs’ta eğitime ara verildi. Tiran Rinas havalimanı da terminalin hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Thuman’da şehir hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, durumu dramatik olarak nitelendirdi. Başbakan Edi Rama da Durs şehrinde Bakanlar Kurlu üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı ülke genelinde bugün eğitime ara verildiğini, önümüzdeki günler için ilerleyen zamanlarda bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.

BALKANLAR’I SALLADI

Arnavutluk’taki deprem adeta balkanları salladı. Şiddetli deprem, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’da hissedildi. Depremin bölgede en az 10 milyona yakın insan tarafından hissedildiği belirtildi.

20 Türk kurtarıldı 1 kişi ağır

Depremin merkezi olan liman şehri Durs’ta “Palma” isimli 7 katlı otel de çöktü. Yedi misafir ve personelinin hafif yaralandığı otelde kalan 20 Türk sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlarımızdan birisinin durumu ağır. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, bir Türk vatandaşının omurga kırığı sebebiyle ağır yaralı olduğunu ve Sağlık Bakanlığı ambulans uçağıyla Türkiye’ye getirileceğini söyledi.

İlk yardım Türkiye’den

TİKA depremin ardından bölgede yardım dağıttı.

Türkiye, Arnavutluk’taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke oldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), depremin ardından Arnavutluk’un Dıraç şehrindeki depremzedelere gıda paketleri ve battaniyeden oluşan birinci grup yardımı ulaştırdı. Arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için de 27 kişilik Kızılay, AFAD ve UMKE ekibi ile 3 araç TSK’ya ait bir uçakla bölgeye gitti. Öte yandan Kızılay, battaniye, çadır ve hijyen seti dolu 2 tırı Düzce’den bölgeye gönderdi. Kızılay ekibi bölgeye ulaştıktan sonra ihtiyaç duyulan gıda malzemesini yerelden temin ederek depremzedelere yardımlarını sürdürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden dolayı twitter hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu. Oktay, paylaşımında, “Dost ülke Arnavutluk’ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da Arnavutluk için birlik ve dayanışma mesajı yayınladı. Mesajda, “Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk’un yanındadır. Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.