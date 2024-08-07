Bangladeş'te Yunus sesleri: Parlamento feshedildi

Bangladeş'te daha önce yürürlükten çıkarılan 1971'deki bağımsızlık savaşına katılan ailelere devlet kurumlarında kota verilmesi yasasının yeniden yürürlüğe girmesine karşı başlayan isyan, Şeyh Hasina Vecid hükümetinin yıkılmasına neden oldu. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Vakar uz-Zaman, Şeyh Hasina'nın istifasını ve ülkeyi terk ettiğini duyururken Cumhurbaşkanı Muhammed Shahabuddin Parlamentonun feshedildiği bildirdi. Protestoculara öncülük eden öğrenciler ise geçiş hükümetinin ordu tarafından kurulmasını istemiyor. Şiddet olayları sürerken eski rejimin hapsettiği bazı siyasetçiler de serbest bırakılıyor.





NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİST'E DAVET

Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin, dün parlamentoyu feshederek geçiş hükümeti kurulmasının önünü açtı. Ordu destekli veya ordu tarafından yönetilen hiçbir hükümeti kabul etmeyecekleri belirtilen öğrenciler ise kurulacak geçici hükümete, Nobel Barış Ödüllü Bangladeşli Ekonomist Muhammed Yunus’un Başdanışman olarak getirilmesini talep ediyor. Ayrımcılık Karşıtı Öğrenciler Hareketi lideri Nahid İslam, yayınladığı video kaydında, "Geçiş hükümeti kurulmasını kararlaştırdık. Bu hükümete halkımızın çok sevdiği ve herkes tarafından kabul gören Dr. Muhammed Yunus'un Başdanışman olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansının haberine göre, Muhammed Yunus’un şu anda Paris’te küçük bir tıbbi operasyon geçirdiğini belirten sözcü, öğrencilerin geçici hükümete liderlik etme talebini kabul ettiğini söyledi. Sözcü, Yunus’un tıbbi müdahalenin ardından "en kısa sürede" Bangladeş’e döneceğini belirtti.





ŞİDDET SÜRÜYOR: 231 ÖLÜ

Tribune'un haberine göre, Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk etmesi ve ordunun, "geçiş hükümeti kurulacağını" açıklamasına rağmen ülke genelinde devam eden şiddet olaylarında dün 231 kişi öldü. Şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı başkent Dhaka'da dün 78 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de polisin ateş açması, gruplar arasındaki çatışma ve yağmalama olayları sırasında yaralandı. Bangladeş'in neredeyse tüm eyaletlerine sıçrayan şiddet olaylarında, birçok resmi bina ateşe verilirken, protestocuların Şeyh Hasina'nın ülkenin çeşitli meydanlarına diktiği babası Muciburrahman'a ait heykelleri yıkması dikkat çekti. Şerpur kentinde ise protestocular, ele geçirdiği hapishaneden 500'ü aşkın mahkumun firar ettiği belirtildi.





ŞEYH HASİNA KAÇTI RAKİBİ SERBEST

Öte yandan, istifa eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, kendisine ait özel helikopterle ülkeyi terk ederek Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki bir askeri üsse iniş yaptı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, Hasina'nın ülkeye sığındığını doğrularken Başbakan Narendra Modi'nin onu koruyacağını söyledi. Bangladeş'te ise 1991-1996 ve 2001-2006 yılları arasında başbakanlık yapan Şeyh Hasina'nın en büyük rakibi Begüm Halide Zia, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2018'den beri tutulduğu hapishaneden çıkarıldı. Zia'nın serbest bırakıldıktan sonra yeni hükümet için en güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.



