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Dünya Barış Pınarı Ligi Artık oley sesleri geliyor
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Barış Pınarı Ligi: Artık ‘oley’ sesleri geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 19 futbol sahası, 2 spor salonu, 3 gençlik merkezi inşa ettiği bölgede 112 spor kulübü ile 487 okul kulübü kuruldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın ardından Barış Pınarı bölgesinde de ligler oluşturuldu. Kulüpler bu seneki ligin adını “Barış Pınarı” koydu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tüm bölgelerde okul ve bağımsız spor kulüplerine spor malzemesi desteği verildi.
Tüm bölgelerde okul ve bağımsız spor kulüplerine spor malzemesi desteği verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriyeli gençleri savaş psikolojisinden uzaklaştırmak ve onları topluma kazandırmak için terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2017’den bu yana önemli çalışmalara imza attı. Bakanlık, güvenli bölgelerde fiziki altyapıya kısa süre içinde önemli tesisler ekledi. 19 futbol sahası, 2 spor salonu, 3 gençlik merkezi inşa edilerek bölge halkının hizmetine sunuldu. Bunun yanısıra spür kulüplerinde de atılıma gidildi. 112 spor kulübü ile 487 okul kulübü kuruldu. Okullarda beden eğitimi öğretmenliği eksikliği devam ederken, öğretmen sayısı arttıkça okul kulübü sayısının da artması bekleniyor. Bölgede halen 1045 okul eğitim veriyor.

Bölgede 112 spor kulübü ile 487 okul kulübü kuruldu.

200 BİN GENCE TARAMA YAPILDI

Kulüpleri sporcu sayısı konusunda desteklemek ve beşeri altyapıyı tespit etmek için tüm bölgelerde 200 binden fazla gence yetenek taraması yapıldı. Spora yatkınlığı belirlenen gençler, bir yıllık spor becerileri eğitimine alındı. 6 bin gence Türkiye’de kamp imkanı sağlandı. Tüm bölgelerde okul ve bağımsız spor kulüplerine spor malzemesi desteği verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bölgede düzenlenen resmi maçları yönetmeleri için 50 sporcuyu da ‘hakem’ olarak eğitti. Şimdi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde düzenli lig karşılaşmaları düzenleniyor. Yüz güldüren faaliyetler iki yıldır devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn’a yönelik harekât sonrası Barış Pınarı bölgesinde de maçlar başladı. Suriye kuzeyindeki spor kulüpleri, bu seneki ligin adını ‘Barış Pınarı’ koydu.

Fotoğraf: Arşiv

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Fotoğraf: Arşiv

LİSANSLAR KAYITTA

  • Bölgenin gençlik ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere yerel meclisler ile birlikte 2 spor otoritesi kuruldu. Güvenli bölgelerdeki tüm branşlarda aktif olan 11 bin sporcu www.ssglisans.com portalında kayıt altına alındı. Bölge halkı en çok futbol, voleybol, basketbol, satranç, masa tenisi, karate gibi branşlara ilgi gösteriyor. Her bölgede 150’nin üzerinde yaklaşık 40 bin gence çeşitli branşlarda kurs düzenlendi.

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