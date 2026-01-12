Başkan Metsola İran'ın diplomatik temsilcilerinin AP binalarına girişini yasakladı

AP Başkanı Roberta Metsola X hesabından yaptığı açıklamada, İran halkına destek vereceğine işaret ederek, İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu binalarına girişlerini yasakladıklarını bildirdi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldığını bildirdi.
Metsola, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok şehrine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.