Başkan Metsola İran'ın diplomatik temsilcilerinin AP binalarına girişini yasakladı

"Artık her şey eskisi gibi devam edemez."

"Bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm diplomatik personeli ve diğer tüm temsilcilerinin AP'nin tüm binalarına girişinin yasaklanması yönünde karar aldım."

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.