Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Başkan Metsola İran'ın diplomatik temsilcilerinin AP binalarına girişini yasakladı

Başkan Metsola İran'ın diplomatik temsilcilerinin AP binalarına girişini yasakladı

19:3012/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola

AP Başkanı Roberta Metsola X hesabından yaptığı açıklamada, İran halkına destek vereceğine işaret ederek, İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu binalarına girişlerini yasakladıklarını bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldığını bildirdi.

Metsola, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Artık her şey eskisi gibi devam edemez."
uyarısında bulunan Metsola, İran halkının hak ve özgürlüklerine destek vereceğine işaret etti.
Metsola,
"Bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm diplomatik personeli ve diğer tüm temsilcilerinin AP'nin tüm binalarına girişinin yasaklanması yönünde karar aldım."
ifadesini kullandı.
Metsola, AP'nin
"işkence, baskı ve cinayetle ayakta kalan bu rejimi"
meşrulaştırmaya katkı sunmayacağını kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok şehrine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.




#İran
#Avrupa Parlamentosu
#Yasak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın İstanbul'da okul açık mı, ders var mı? Valilik açıklaması son durum