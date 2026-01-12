Hollandalı ırkçı siyasetçiden skandal paylaşım: Sosyal medyada infial doğurdu

Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin kurucu lideri Geert Wilders, İran'daki sokak olaylarına dair X hesabından değerlendirmelerde bulunarak, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldı.





Allah died a long time ago in #Iran.



Unfortunately ayatollah @khamenei_ir is still alive.



His forces of evil are slaughtering young and brave Iranians who fight for freedom now. This is totally unacceptable.



My message to @POTUS: choose Iran instead of Greenland!… — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 11, 2026





ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Wilders, Grönland yerine İran'a mesai harcaması gerektiğini söyledi:

"Allah, İran'da uzun zaman önce öldü. Ne yazık ki Ayetullah hala hayatta. Onun kötü güçleri, şu anda özgürlük için savaşan genç ve cesur İranlıları katlediyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Trump'a mesajım: Grönland yerine İran'ı seç!"





İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta başlattığı protestolar sürüyor. Başta gençler olmak üzere yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü eylemlerde yüzlerce can kaybı olduğu iddia ediliyor. Tahran yönetimi, ölü sayısına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.



