Hollandalı ırkçı siyasetçiden skandal paylaşım: Sosyal medyada infial doğurdu

Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, İran'daki sokak olaylarına değinerek Hamaney'i hedef aldığı açıklamasında, "Allah, İran'da uzun zaman önce öldü. Ne yazık ki Ayetullah hala hayatta" dedi. Korkunç paylaşım sosyal medyada infial doğurdu.
Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin kurucu lideri Geert Wilders, İran'daki sokak olaylarına dair X hesabından değerlendirmelerde bulunarak, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldı.
"Allah, İran'da uzun zaman önce öldü. Ne yazık ki Ayetullah hala hayatta. Onun kötü güçleri, şu anda özgürlük için savaşan genç ve cesur İranlıları katlediyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Trump'a mesajım: Grönland yerine İran'ı seç!"
İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta başlattığı protestolar sürüyor. Başta gençler olmak üzere yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü eylemlerde yüzlerce can kaybı olduğu iddia ediliyor. Tahran yönetimi, ölü sayısına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.
Trump da son yaptığı açıklamada, İran'a askeri müdahalenin masada olduğu mesajını vermişti.