Dünya Bataklığın parası Avrupadan
AVRUPA

Bataklığın parası Avrupa’dan

PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion kampı, teröristlerin Avrupa-Türkiye arasında kavşağı gibi işliyor. Avrupa’dan devşirilen sempatizanlar yine buralardan sağlanan kaynaklarla eğitiliyor. Atina’daki destekçilerinden aylık 15 avro toplayan örgütün, kamp için asıl gelir kaynağı ise Avrupa. Almanya merkezli faaliyet yürüten Heyva Sor-a Kürdistan (Kürt Kızılayı) adlı derneğin beş yılda ulaştırdığı destek 62 bin avro.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Bataklığın parası Avrupa’dan
PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion kampı, teröristlerin Avrupa-Türkiye arasında kavşağı gibi işliyor.

Terör örgütü PKK/PYD’nin Avrupa’daki paravan kuruluşlarından “Heyva Sor-a Kürdistan” derneği, başkent Atina yakınlarında bulunan Lavrion kampının adeta lojistik birimi gibi çalışıyor. Teröristlerin her türlü ihtiyaçları Almanya merkezli bu yapı tarafından karşılanıyor. Terör örgütü PKK/KCK, yurt dışında kurduğu sözde Kürt Kızılayı olan bu yapılanma kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ve bölücü örgüte finans temin ediyor. Sözde Kürt Kızılayı, sadece Lavrion kampına değil, kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren ve yaralanan örgüt mensuplarına, öldürülenler ve cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine para gönderiyor ve bölücü örgüte finans temin ediyor. Sosyal medya ve örgüte müzahir basın yayın kuruluşlarındaki ilanlarla destekleniyor ve yasal görünüm verilmeye çalışıyor.

4 YILDA 62 BİN AVRO

Lavrion kampına 2017 ve 2021 yılları arasında çeşitli aylarda olmak üzere toplam 62 bin 850 avro gıda ve para gönderen dernek, 2017 yılı Ocak ayında, 7 bin avro maddi destek sağladı. 2017 yılı Eylül ayında 6.850 avro 2018 yılı Ağustos ayında, 10 bin avro gıda desteği yapıldığı öğrenildi. Ayrıca 2019 yılı Mart ayında, 10 bin avro gıda, 2019 yılı Kasım ayında, 10 bin avro gıda, çocuk maması ve inşaat tamir malzemesi gönderdiği belirtiliyor. 2020 yılı Aralık ayında, 10 bin avro gıda, çocuk maması ve inşaat tamir malzemesi gönderildiği vurgulanıyor. 2021 yılı içerisinde ise sözde kuruluş gıda ve temel ihtiyaç temini için 9 bin avro para ulaştırdı.

ESNAFTAN DA DESTEK ALIYOR

Sözde Kürt Kızılayı derneğinden aldığı desteğin yanı sıra Lavrion kampına PKK/KCK terör örgütüne Atina’daki yandaşı esnaflardan da aylık 15 avro toplandığı biliniyor. Eylem adresi olarak Türkiye’ye yönlendirilen teröristler Lavrion kampına yapılan bu desteklerle finanse ediliyor.

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