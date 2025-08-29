Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaralayan İsrail güçleri ambulansı da engelledi

Nablus'taki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Nablus kenti ve Faysal Caddesi'ndeki el-Ayn Kampı'na müdahale eden İsrail ordusu ile bölgedeki Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Filistin Kızılayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, açılan ateş sonucu bir kişinin başından ağır yaralandığını ve durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Yaralanan bir kişinin ise bölgedeki sivil İsrailliler tarafından ağır bir şekilde darbedildiği kaydedildi.