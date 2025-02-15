Batı Şeria'da işgal genişliyor

İsrail’de yayın yapan Walla haber ajansına konuşan İsrail Ordusu’nun Merkez Kuvvetler Komutanı Avi Blut, “Ordunun 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı saldırısından ders aldığını ve Batı Şeria’da da düzenli bir silahlı oluşuma izin vermemek için operasyonlarını genişlettiğini” söyledi. Blut ayrıca, İsrail ordusunun Gazze’de savaşa dönmesi olasılığının endişe yarattığına işaret ederek böyle bir durumun Batı Şeria’daki operasyonlara zarar verebileceğini aktardı. Walla’ya konuşan üst düzey askeri yetkililer ise ordu güçlerinin Cenin Kampı’nda başlayan operasyonu tüm bölgeye genişleteceğini söyledi. Sahada da 24 gündür Cenin Kampı’ndaki saldırılarına devam eden işgal ordusu, başta Tulkerim ve Tubas olmak üzere, Nablus, Ramallah ve Eriha’da da evleri yıkarak Filistinli direnişçilerle çatışıyor.





CENİN YERLE BİR OLDU

Bölgedeki son gelişmelere dair bilgi veren Cenin Kampı Basın Ofisi, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin kampta 24 gündür sürdürdüğü saldırılarında sona geldiğini ve bu süreçte 25’ten fazla Filistinliyi burada öldürdüğünü ilan etti. İsrail ordusunun 100’den fazla evi kısmen ya da tamamen yıktığı ve havadan drone saldırıları düzenlediği için kentte büyük bir yıkım meydana geldiğini belirten komite, 74 ev ve kamu binasının tamamen yıkıldığı bu saldırılar yüzünden 20 binden fazla Filistinlinin mülteci durumuna düştüğü belirtti. Komite ayrıca, altyapının zarar görmesi nedeniyle kamptaki 4 hastaneye su sağlanamadığını ayrıca kampta yaşayan Filistinlilerin yüzde 35’inin de suya erişemediği belirtildi.





BEŞ KALICI ASKERİ NOKTA KURUYOR

Cenin Kampı’ndaki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, işgalci İsrail ordusu kampa ek kuvvet göndermeye devam ederken dün de Filistinlilere ait bazı evleri yıktı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre ise Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Cenin’deki operasyonlarını sonlandırmaya yaklaşırken bölgede kontrolün sağlanması Cenin Kampı ve Cenin kentinde 5 askeri nokta daha kurma kararı aldı. Askeri noktaların birinin Cenin Kampı’nın ana caddesinde kurulacağını diğerlerinin ise kamp ve kent çevresine kurulacağını belirten İsrail medyası, askeri noktaların operasyon tecrübesine sahip bir tugay tarafından yönetileceğini ve gerektiğinde hızlı askeri aksiyonlar alacağını kaydetti.





NABLUS VE TULKERİM’DE SALDIRILAR

İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin saldırıları Cenin Kampı ve çevresini aşarak tüm bölgeye yayılıyor. Yerel kaynaklar, dün sabah saatlerinde Tulkerim ve yakınındaki Nur Şems Kampı’na ek kuvvetler gönderen işgal ordusu, burada bir Filistinliyi daha öldürdü. İsrail askerleri, Batı Şeria’nın güneyindeki Nablus’ta da Asker Kampı, Havara Kampı ve Refidiye beldelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Filistinli silahlı direnişçilerle çatışmalara girişen İsrail ordusu, bazı evlere baskın düzenlerken sivillerin üzerine ses bombaları attı. İsrail kuvvetleri, Eriha kentine baskınlar düzenlerken Ramallah yakınlarındaki Celazone Kampı’nın girişinde çatışmalar yaşandı.





İSTİLACI YAHUDİLERE İKİ ŞOK

Öte yandan, Batı Şeria’nın kuzeyindeki yasadışı Yahudi yerleşimi Jan Nir’de bir Filistinlinin, istilacı bir Yahudiyi bıçakla yaralayarak kaçtığı bildirildi. Kanal 12’nin verdiği bilgiye göre, söz konusu Filistinli henüz yakalanamazken İsrail güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından istilacı Yahudiler daha büyük bir muhtemel saldırı ihtimaline karşı evlerine kapandı. İşgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki El-Celil yakınlarındaki Tamra antik kenti yakınlarında üzerinde bomba sarılı bir şüphelinin dolaştığı anons edildi. Bunun üzerine bölgede panik başlarken İsrail güvenlik güçleri söz konusu kişiyi yakalamak için alarm haline geçti.





İnsani yardımları sınırda bekletiyor

Hamas ile İsrail arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan dolaylı müzakerelerde uzlaşıya varılması ve Hamas’ın esirleri serbest bırakmayı kabul etmesine rağmen işgalci güç Refah Sınır Kapısı’nda bekleyen insani yardım kamyonları ve iş makinelerinin Gazze’ye girişine hâlâ izin vermedi. Söz konusu araçların giriş yapmasıyla birlikte 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamında ilk kez Gazze’deki enkazın kaldırılması için iş makinelerinin girişine izin verilmiş olacak. Diplomatik kaynaklar, İsrail’in girişlere henüz izin vermediğini ve araçların esir takasına paralel olarak İsrail kontrolündeki sınır kapılarından gireceğini bildirdi. Öte yandan, Refah Sınır Kapısı’ndan çekilen görüntülerde onlarca insani yardım kamyonu ve iş makinasının giriş yapmak üzere uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.



